پایان نشست دو روزه وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که جیحون بایرام‌ اف، وزیر امور خارجه این کشور و آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان در جریان گفتگوهای ۲ روزه خود در قزاقستان در خصوص تداوم روند مذاکرات در مورد مسائلی که در انتظار حل شدن است، به توافق رسیدند.

طرفین از پیشرفت در مشخص کردن حدود مرزها و توافقات حاصل شده در این خصوص استقبال کردند.

در این بیانیه آمده است: مذاکرات وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان که روز گذشته در شهر آلماتی قزاقستان شروع شد، امروز به پایان رسید. طرفین همچنان اختلاف نظر دارند ولی به توافق رسیدند که به مذاکره در مورد موضوعاتی که در انتظار حل است ادامه دهند.

طبق این بیانیه، در دیدار بایراموف و میرزویان مواد پیش‌ نویس «توافقنامه دوجانبه در مورد برقراری صلح و ایجاد روابط بین دولتی» میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، بایراموف از قزاقستان به خاطر میزبانی از مذاکرات بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان تشکر کرد.

این در حالیست که «الهام علی‌اف» رییس‌ جمهور جمهوری آذربایجان سه‌شنبه پیش اعلام کرد که ارمنستان و کشورش درک مشترکی نسبت به توافق صلح دارند، هم‌اکنون آنچه باقی مانده بررسی و هماهنگی جزییات این توافق است.

ایروان و باکو پارسال با میانجی‌گری روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا مذاکرات برای صلح در آینده را آغاز کردند. نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان اواخر ماه مه سال جاری گفت که ایروان آماده به رسمیت شناختن حاکمیت جمهوری آذربایجان در مرزهای شوروی سابق از جمله قره‌باغ است.

با وجود توقف مذاکرات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دو کشور کار بر روی متن توافقنامه صلح را ادامه دادند. پس از دیدار علی اف و پاشینیان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، تصمیم گرفته شد که مذاکرات ازسرگرفته شود.