فصل شالیکاری در مازندران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بهار در مازندران فصل کشت و شالی است و در این فصل بسیاری از شالیکاران مشغول نشاکاری هستند و تا زانو در گل و لای فرو رفته‌اند تا قوتشان را از زمین‌های قرقابی تولید کنند.

بالا بودن هزینه‌های تولید، پایین بودن نرخ خرید برنج، دپو و در انبار ماندن برنج‌های پارسالی و افزایش هزینه‌های تولید دغدغه مشترک کشاورزان و شالیکاران مازندران در مناطق مختلف استان به شمار می‌رود.

مازندران ۲۱۳ هزار هکتار شالیزار دارد و سالانه ۴۰ درصد برنج مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند و کشاورزان برای خشک نشدن مزارع و جلوگیری از کوچک شدن سفره‌ها، نیازمند حمایت دولت هستند.