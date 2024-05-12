۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۷:۵۷

پنجره مهر؛

فصل شالیکاری در مازندران

فصل شالیکاری در مازندران

ساری- بهار در مازندران فصل کشت و کشاورزی است و شالیکاران در گوشه و کنار استان مشغول نشاکاری و برنجکاری هستند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بهار در مازندران فصل کشت و شالی است و در این فصل بسیاری از شالیکاران مشغول نشاکاری هستند و تا زانو در گل و لای فرو رفته‌اند تا قوتشان را از زمین‌های قرقابی تولید کنند.

بالا بودن هزینه‌های تولید، پایین بودن نرخ خرید برنج، دپو و در انبار ماندن برنج‌های پارسالی و افزایش هزینه‌های تولید دغدغه مشترک کشاورزان و شالیکاران مازندران در مناطق مختلف استان به شمار می‌رود.

مازندران ۲۱۳ هزار هکتار شالیزار دارد و سالانه ۴۰ درصد برنج مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند و کشاورزان برای خشک نشدن مزارع و جلوگیری از کوچک شدن سفره‌ها، نیازمند حمایت دولت هستند.

