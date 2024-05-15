بازیگر «ماتریکس» با آرنولد همراه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کری-آن ماس در سریال کمدی اکشن «فوبار» در نقش یک جاسوس سابق آلمان شرقی به آرنولد شوارتزنگر پیوست که در نقش مامور سیا بازی می‌کند.

ماس بازیگر فیلم‌های «ماتریکس» در فصل دوم سریال «فوبار» در کنار شوارتزنگر، مونیکا باربارو، فورچون فیمستر، تراویس ون وینکل، جی باروچل، آپارنا بریل، اندی باکلی، میلان کارتر و فابیانا نقش‌آفرینی می‌کند.

در فصل دوم «فوبار»، شوارتزنگر در نقش لوک برونر، مامور کهنه‌کار سیا که تا همین اواخر در آستانه بازنشستگی بود، بار دیگر جلوی دوربین می‌رود. وی پس از آخرین ماموریتش در نجات یک مهره دیگر سر کار برگشته و با نیروهای شر جدیدی روبه‌رو می‌شود.

شوارتزنگر ۷۶ ساله در ماه مارس عمل قلب باز انجام داد و بلافاصله اعلام کرد آماده است تا فیلمبرداری فصل ۲ «فوبار» را طبق برنامه شروع کند.

نیک سانتورا سازنده «فرار از زندان»، خالق، مجری سریال و تهیه کننده اجرایی آن است. شوارتزنگر هم علاوه بر بازیگری از تهیه کنندگان اجرایی «فوبار» است.

فصل دوم «فوبار» در ۸ قسمت یک ساعته از اسکای دنس پخش می‌شود.

اولین فصل «فوبار» با بازی شوارتزنگر در ماه می ۲۰۲۳ در نتفلیکس آغاز شد و به سرعت دستور ساخته شدن فصل ۲ آن هم داده شد.

کری آن ماس کانادایی که ۵۶ ساله و مادر ۳ فرزند است آخرین بار با بازی در نقش ترینیتی در فیلم چهارم «ماتریکس» در سال ۲۰۲۱ دیده شد.