به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که مقامات مسکو به‌خوبی می‌دانند که اهداف تعیین‌شده در این کشور را محقق کنند.

پوتین با اشاره به اینکه در نطق وضعیت کشور اهداف اساسی تعیین و مشخص شده است، گفت: ما از وسعت این چالش‌ها آگاهیم و می‌توانیم برای آنها راه‌حل پیدا کنیم. برای رسیدن به این اهداف، بر عزم راسخ مردم روسیه، منابع و توانمندی‌های موردنیاز و تجربه غنی در حوزه تعاملات بین دول، روابط تجاری و جامعه مدنی تکیه خواهیم کرد.

اهداف تعیین‌شده عبارتند از: رسیدگی به مشکلات جمعیتی، افزایش نرخ زاد و ولد، حمایت از خانواده‌های دارای فرزند و مقابله با فقر و نابرابری.»

پوتین در نطق وضعیت کشورش که ۲۹ فوریه در پارلمان روسیه ایراد کرد، اهداف اقتصادی را برای آینده تعیین و از پروژه‌های جدید ملی رونمایی کرد.

رئیس جمهور روسیه افزود: امروز روسیه از حیث برابری قدرت خرید، جزو پنج کشور برتر جهان است. حالا قرار گرفتن در جمع چهار اقتصاد بزرگ جهان را هدف گرفته‌ایم. دستیابی به اصلاحات اقتصادی کیفی بدون رشد مستمر دستمزد ممکن نیست.