حج امسال باید آورده جدیدی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب که جمعه شب همراه سید عباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از مسئولان این حوزه وارد مدینه منوره شد، در نشست خبری ضمن تشریح برنامههای حج تمتع ۱۴۰۳ از همه خدمتگزاران به ضیوف الرحمان خواست تا وظایف خود را به خوبی انجام بدهند و تاکید کرد: اساس کار ما خدمتگزاری و تسهیل امور زائران است.
وی افزود: در حج امسال نسبت به سالهای گذشته باید آورده جدیدی داشته باشیم و فعالیت بیشتری ارائه بدهیم. مشروعیت حضور ما در این سرزمین خدمتگزاری به زائران است و اگر غفلت کنیم در فردای قیامت پاسخگویی دشوار است.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه صدها هزار نفر همچنان در انتظار تشرف به سفر حج تمتع هستند، گفت: زائرانی که اکنون به حج مشرف شدهاند حدود ۱۸ سال در انتظار و روزی چالاک بودهاند، اما اکنون بزرگسال شدهاند. باید خدمتگذار آنها باشیم و تدبیر کنیم که چگونه میتوانیم سریع و آسان به آنها خدمات ارائه دهیم.
سرپرست حجاج ایرانی در ادامه با اشاره به اعتراضات دانشگاهیان در غرب، به جایگاه استاد و دانشجو اشاره کرد و گفت: در اسلام دانشجویان و اساتید جایگاه ویژهای دارند و ملائک بال خود را برای آنها پهن میکنند. همچنین امام علی (ع) میگوید اگر دانشمندی را دیدی خادم او باشید. دست استاد بوسیدنی است نه دستبند زدنی.! این در حالی است که اساتید و دانشجویان را در غرب سرزمین مهد آزادی؟! به خاطر ابراز عقیده، بازداشت کرده و دستبند میزنند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با اشاره به برخی از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون حج ابراهیمی گفت: در احکام و پیامهای منتشر شده از حضرت امام قدس سره و مقام معظم رهبری به اهمیت وحدت توجه و اشاره شده است به این دلیل که پیروزی نیروهای اسلام با وحدت محقق خواهد شد و اگر کسی ندای تفرقه برانگیزد ندای خدا نیست بلکه ندای شیطان است.
وی تاکید کرد: یکی از آموزههای حضرت ابراهیم (ع)، برائت از دشمنان است. حج برائت؛ حج روشنگری و تبیین آموزهای آن پیامبر راستین الهی است.
وی در پاسخ به سوالی به برقراری سفرهای عمره با تلاشهای صورت گرفته و هماهنگی میان دو کشور اشاره کرد و گفت: مسئولان کشورمان این باب بسته را مفتوح کردند و جمع بسیاری از زائران ایرانی بعد از حج تمتع به عمره مشرف خواهند شد.
اعزام زائران ایرانی از ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ به عربستان آغاز شده است.
امسال بیش از ۸۷ هزار ایرانی در مراسم حج حضور دارند.
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