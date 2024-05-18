آغاز زندگی مشترک ۱۶ زوج تحت حمایت بهزیستی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر دستجردی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: حضور پر رنگ خیرین در بحث حمایت از زوجین جوان فرصت بسیار ارزشمندی را در اختیار جامعه هدف بهزیستی قرار داده است، چرا که تأمین نیازهای اولیه در ابتدای زندگی از مهمترین موانع شروع زندگی مشترک برای اغلب مددجویان می‌باشد.

وی با بیان اینکه همکاری ارزنده خیرین در تأمین جهیزیه و اقلام ضروری زندگی اخیراً شتاب قابل قبولی را به خود گرفته است افزود: طی چند روز اخیر برای تعداد ۱۶ زوج از مددجویان تحت حمایت با مشارکت خود و جمعی از خیرین با تأمین مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان و مؤسسه خیریه مهر مهدوی و بنیاد سادات با تأمین مبلغ ۶۴۰ میلیون تومان جهیزیه تهیه و طی مراسمی به این زوجین اهدا گردید.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاری‌ها در آینده‌ای نزدیک شاهد تأمین و تهیه اقلام ضروری زندگی برای تعداد بیشتری از مددجویان پشت نوبت باشیم.