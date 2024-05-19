۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۵۴

دادستان آمل:

۱۱ خانه در آمل به دلیل فروش مواد مخدر پلمب شد

آمل- دادستان عمومی و انقلاب آمل از پلمب ۱۱ خانه در این شهر به علت فعالیت ساکنان آن در امر توزیع و فروش مواد مخدر و فعالیت‌های زیرزمینی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدطالبی گفت، این خانه‌ها درمحدوده آسیب پذیر شهر آمل ازجمله امت آباد، رضوان ۳۸ و رضوان ۴۰ با دستور دادستانی و پلیس مبارزه با مواد مخدرنیروی انتظامی شهرستان آمل مهرو موم شد.

وی افزود: متاسفانه فعالیت ساکنان این تعداد خانه درمدت‌های اخیر درامر تهیه وتوزیع انواع مواد مخدرسنتی وصنعتی وحضور خرده فروش‌ها گسترده شده بود.

دادستان عمومی وانقلاب آمل، با اشاره به اینکه بسیاری ازجوان‌های ناآگاه و درمحدوده‌های سکونت خانه‌های این افراد باعث آلودگی شده و به سمت اعتیاد هدایت شدند، از خانواده‌ها خواست؛ بیشتر مراقب فعالیت و رفتارهای خاص فرزندان شان و نوع رفت وآمدهای آنها با دوستانی که کمتر آنها را می‌شناسند، باشند.

طالبی خاطرنشان کرد، دراین راستا مقدار قابل توجهی انواع مواد مخدر به همراه تجهیزات خرید وفروش و استعمال مواد مخدر کشف وضبط شد.

وی یادآورشد، دراین رابطه نیز صاحبان این خانه‌ها وگردانندگان تهیه وتوزیع مواد مخدرنیز شناسایی ودستگیر شدند.

