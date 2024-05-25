مردم کردستان در اجرای طرح نور همراه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌اله دارابی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی کردستان با تسلیت شهادت شهدای خدمت اظهار کرد: حجاب از مباحثی است که در دین مبین اسلام به آن پرداخته شده و همچون پرچمی است که دنیای کفر به دنبال پایین آوردن آن است.

وی بیان کرد: جرم بی‌حجابی یک جرم مطلق است و کسی که پوشش اسلامی را در ملأ عام رعایت نکند مجرم شناخته می‌شود.

جانشین فرماندهی انتظامی کردستان یادآور شد: در قانون حفظ حجاب و عفاف وظایفی برای دستگاه‌ها اعلام کرده که ۲۱ مورد خطاب به نیروی انتظامی است که تذکر به افراد بدحجاب از جمله آن است.

سردار دارابی عنوان کرد: طرح نور از ۲۵ فروردین در کشور به اجرا درآمد و نیروی انتظامی در ۹ نقطه روزانه صبح و بعدازظهر گشت ایجاد کرده است که با همکاری بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیش می‌رود.

وی تصریح کرد: نظارت بر اماکن، ایجاد دوربین‌های چهره خوان و شناسایی فضای مجازی و رصد آنها در راستای اجرای طرح نور انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه فضای عمومی نشان از همراهی مردم استان از اجرای طرح نور دارد، اذعان کرد: بسیاری از مردم و روحانیون با حضور در فرماندهی انتظامی از اجرای طرح نور در استان تقدیر کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی کردستان اذعان کرد: پیشنهاد می‌شود سازمان‌ها و نهادهای استان باید به موضوع حجاب اهتمام ویژه داشته باشند چرا که با جنگ نرم طرف هستیم و باید از ابزار نرم برای مقابله استفاده کنیم و این مهم کمک همه ادارات و نهادها را می‌طلبد.

سردار دارابی اضافه کرد: عدم ارائه خدمات به بانوان بدحجاب چه در ادارات و چه در مغازه‌های سطح شهر برابر قانون می‌تواند در ترویج این مهم اثرگذار باشد.