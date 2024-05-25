روایت وزارت خارجه روسیه از رایزنی «لاوروف» و «باقری»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران، همکاری های دوجانبه، اجرای پروژه ها و توافقات مشترک بین مسکو و تهران را بررسی کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این ارتباط آمده است: طرفین بر تعهد قاطع خود به ادامه بی قید و شرط مسیر انتخاب شده از سوی سران دو کشور برای ایجاد مشارکت راهبردی بین روسیه و ایران و آمادگی خود برای اجرای کلیه توافقات و پروژه های موجود در حوزه های مختلف تاکید کردند.

بر اساس اعلام وزارت خارجه روسیه، لاوروف همچنین درگذشت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در سانحه سقوط بالگرد را به «علی باقری» سرپرست وزارت امور خارجه تسلیت گفت.

به گزارش این رسانه روسی، «علی باقری» سرپرست وزارت امور خارجه ایران از توجه و حمایت مقامات روسیه و همچنین ابراز همدردی صمیمانه آن ها با مردم ایران که این مصیبت سخت را پشت سر گذاشتند، قدردانی کرد.

سرپرست وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه طرفین در خصوص برنامه های دوجانبه و چندجانبه گفتگو کردند، گفت: همکاری های منطقه ای و بین المللی روسیه و ایران در حال تعمیق است.