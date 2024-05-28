تبیین معیارهای انتخاب رییس جمهور جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امیرکبیر، مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سید ابراهیم رئیسی و طرح و تبیین معیارهای انتخاب رئیس جمهور جدید، بیانیه صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
آنچه در حادثه غافلگیرانه شهادت آیتالله رئیسی؛ رئیسجمهور محبوب و مغتنم؛ برای ملت ایران رخ داد چیزی فراتر از یک سوگ بزرگ ملی و اندوهی جهانی بود. به قطعیقین شهیدِ خدمت به تعبیر مقام معظم رهبری شخصیتی جامعالاطراف و خستگیناپذیر بود و با صمیمت و مردمی بودن خود، دلهای زیادی را به غصه کشاند اما فراتر از آن این شهادت، جنسی از ابتلاء و انبوهی از رشد الهی برای ملت شریف ایران به ارمغان آورد.
سنت تاریخ در اندیشه الهی اینچنین رقم میزند که سختیها و دشواریهای حوادث، ملتها را رشد داده و از میدان سخت آزمون، بهشرط توکل و توحید، سرافرازانه بیرون میآورد. پدیده قابلمطالعه و عبرتانگیز برای همه ما در رفتارشناسی ملت و دولت ایران آن است که پساز این حادثه مهم که ابعاد بزرگ سیاسی امنیتی و اجتماعی دارد، نهتنها در کار کشور و در ابعاد حکمرانی آن کوچکترین وقفه و لطمهای ایجاد نشده است بلکه با حضور پرشور و معجزهآسای مردم در مراسم تشییع، لایه جدیدی از انسجام، وفاداری و همدلی ملت به رخ جهانیان کشیده شده است.
اما اینک ضمن درود بیکران به روان پاک و مطهر امام راحل و شهدای عظیمالشأن انقلاب اسلامی و ادای احترام به مقام بلند شهید آیتالله دکتر رئیسی و سایر شهدای خدمت، به اقتضاء موعد حساس انتخابات ریاستجمهوری، لازم است نسبت به اعلام معیارهای رئیسجمهور مطلوب و انقلابی، اندیشههای روشن و متقنی به جامعه ارائه شود. بیتردید نوع منش و روش قابل افتخار دکتر رئیسی که به معنای واقعی رئیسجمهور انقلاب اسلامی بودهاند راه را برای انتخاب بعدی روشنتر از همیشه کرده است. حضور مبارک آیتالله شهید دکتر رئیسی در طول هزار روز تصدی ریاستجمهوری و درخشش او در اثبات صداقت و خلوص الهی تا حد زیادی سرمایههای اجتماعی کشور را ترمیم کرد و این نگاه امیدآفرین را در آحاد مردم ایجاد نمود که هنوز انسانهای بسیاری هستند که با کمال اخلاص و تقوا و به دور از جنجالهای کاسبکارانه سیاسی، در عرصههای سخت اجرایی خدمتگزار آرمانهای کشور هستند.
بنابراین همه ما در انتخاب گزینه برای ریاستجمهوری باید به شاخصههای روشن و دقیق برگرفته از اندیشههای امامین انقلاب تمسک بجوییم:
۱. در وهله نخست رئیسجمهور منتخب بایستی درجات بالایی از تقوا و معنویت را دارا باشد. ایران، سرزمین اسلامی و مهد ولایت در دنیاست. پس بایستی اندیشه توحیدی و التزام عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به آموزههای قرآن و اهلبیت (علیهمالسلام) در وجود رئیسجمهور بیش از هرکس دیگر متجلی باشد.
۲. مردمی بودن و صمیمیت با تودهها بهویژه با قشرهای ضعیف و کمبرخوردار جامعه باید از اولویتهای رفتاری رئیسجمهور باشد. سابقه رفتاری و سلوک نامزدهای ریاستجمهوری در اعتنا و احترام به مردم و کارنامه آنان در حفظ کرامت انسانها سنجه مناسبی برای پیشبینی آینده رفتاری او در کسوت دولتداری خواهد بود.
۳. پرکاری و تلاش شبانهروزی آنچنان که رئیسجمهور شهید از خود به نمایش گذاشت از معیارهای مهم و حیاتی است که بایستی در وجود رئیس دولت، بهصورت تمامقد و حداکثری نمایان باشد.
۴. سلامت اخلاقی و اقتصادی، فسادستیزی و شجاعتِ برخورد با تباهیها در لایه قدرت و اقتصاد بایستی از ویژگیهای برجسته رئیسجمهور آینده باشد تا بتواند راه مبارک دولت را در امر مبارزه با فساد ادامه داده و برای پاکسازی ساختارها و مدیران از هرگونه شائبه سوءاستفاده از قدرت، بدون هیچ تعارف یا ترسی اقدام نماید.
۵. توجه و التزام مؤمنانه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مقام سکاندار اصلی نظام اسلامی باید در تمامی ساحتهای وجودی رئیسجمهور و دولت متبوع او متجلی باشد. تن دادن به نظریه ولایت مطلقه فقیه و اطاعت از ولیفقیه، امر مهمی است که بههیچعنوان نباید نسبت به آن کاهلی یا کوتاهی کرد.
۶. روحیه ایستادگی در برابر قدرتهای زورگوی عالم و نظام استکباری و تلاش برای حمایت از جبهه مقاومت و توسعه جبهه عقیدتی معرفتی انقلاب اسلامی در تمامی مرزها، عنصر ثمربخشی است که بسیاری از رفتارهای جهانی و بینالمللی دولت را به سمت مطلوب هدایت میکند. آنچه در عملکرد درخشان وزیر امور خارجه شهید، جناب امیرعبداللهیان به جامعه جهانی منعکس شد از همین جنس بود؛ آنچنان که مورد تقدیر و تمجید بسیاری از کشورها به ویژه همسایگان ایران اسلامی قرار گرفت.
۷. پرهیز از باندبازی، گروهبازی و فامیلگرایی در انتصابات دولت و پایبندی به ابعاد گوناگون شایستهسالاری از دیگر مواردی است که باید رئیسجمهور آینده نسبت به آن اطمینان خاطر ایجاد کند.
۸. توجه به علم و دانش و اعتماد به دانشگاهیان و حوزویان و نقش قائل شدن برای نهادهای علمی پژوهشی کشور میتواند زمینههای مساعدی از رشد و پیشرفت را برای کشور فراهم آورد و این مهم منوط به نگاه مثبت رئیسجمهور به دانشمندان و پژوهشگران است.
۹. تمرکز کانونی و وقتگذاری ویژه در موضوعات اقتصادی بهویژه الهامگرفته از مفاهیم اقتصاد مقاومتی و پیشبردن اهداف کشور در موضوع جهش تولید بایستی از اولویتهای درجهیک و همیشه حاضر بر میز رئیسجمهور آینده باشد. مسئله مشارکت دادن مردم در اقتصاد و کوتاه کردن دست رانتخواران و تبعیضگرایان و حمایت از کارآفرینان و دانشبنیانها ازجمله عواملی است که باید مورد تأکید و تأیید رئیسجمهور منتخب باشد.
۱۰. نگاه تخصصی، اسلامی و انقلابی به مسائل فرهنگی اجتماعی جامعه و بهرهگیری از اندیشه روشن اندیشمندان و رجوع به متن مقدس اندیشههای دینی مورد سرنوشتسازی است که چنانچه رئیسجمهور آینده از آن برخوردار باشد میتواند با استفاده از ظرفیتهای فراوان فرهنگی هنری در کشور، مسائل مزمن و بعضا بغرنج فرهنگی را درمان کرده و برای مسائل نوظهور فرهنگی چارهجویی کند.
بهطورقطع در کنار این شاخصهها میتوان بسیاری از معیارهای ارزشمند و روشنگرانه دیگری را نیز فهرست کرد که فهرست کردن آن نیاز به مجالی مفصلتر دارد. امیدواریم مجموعههای فکری انقلابی نسبت به تکمیل و توسعه آن در این مدت محدود اهتمام ویژه داشته باشند. منطقا نامزدهای ریاستجمهوری باید تلاش کنند تا حدی که مقدور است از نیروهای کلیدی که میخواهند در کابینه خود به آنان سمت بدهند گزارشی را به رأی دهندگان ارائه کنند تا بتوان جمیع این شاخصهها را در انتخابهای آینده نامزدها به قضاوت نشست. گرچه قطعا مرور سابقه عملکردی نامزدها در انتخاب مهرههای اصلی در همکاریهای اجرایی نیز گویای بسیاری از قوتها و ضعفهاست.
در خاتمه ضمن اعلام بیعت مجدد دانشگاهیان انقلاب اسلامی با ولی امر مسلمین حضرت آیتالله خامنهای و ادای احترام به شهدای خدمت بالاخص خادمالرضا شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی و یارانش، توفیق و سعادت ویژه و روزافزون ملت شریف ایران را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
والعاقِبَه لِلمُتَّقین
مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی»
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