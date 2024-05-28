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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۰۶

اعتراض رییس سازمان دامپزشکی کشور به یک شیطنت

اعتراض رییس سازمان دامپزشکی کشور به یک شیطنت

رییس سازمان دامپزشکی کشور به عنوان نماینده ایران در اجلاس سازمان جهانی بهداشت دام، به تغییر نام کمیسیون «منطقه غرب‌آسیا» به منطقه غرب‌آسیا و خلیج عربی به صورت کتبی و حضوری اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نود و یکمین اجلاس سازمان جهانی بهداشت دام همزمان با یکصدمین سال تأسیس این سازمان (WOAH) از ۲۶ تا ۳۰ مه سال ۲۰۲۴ میلادی مصادف با ۶ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ هجری شمسی با حضور بیش از ۱۷۰ کشور از قاره‌های مختلف از جمله ایران در حال برگزاری است.

در این اجلاس که مجتبی نوروزی، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور به نمایندگی از کشورمان حضور دارد؛ آخرین وضعیت کشورها از نظر بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام بررسی می‌شود و آخرین مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای کشورهای عضو برای تجارت دام و فرآورده‌های دامی به تصویب می‌رسد.

در آغاز جلسه کمیسیون غرب آسیا مشاهده شد که کلمه خلیج عربی به اسم کمیسیون اضافه شده است، این امر منجر به اعتراض کتبی و شفاهی مجتبی نوروزی شد و لحظاتی از نشست به قرائت نامه معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و تذکرات شفاهی وی به رئیس جلسه سپری شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور به عنوان نماینده ایران در این نشست، در واکنش به استفاده مسؤولان سازمان جهانی بهداشت دام از نام جعلی خلیج عربی گفت: نام «خلیج فارس» برای این پهنه آبی یک واقعیت تاریخی، همیشگی، مستند و انکارناپذیر است و تکرار نام ساختگی، حقیقت را تغییر نمی‌دهد و مشروعیتی برای آن پدید نمی‌آورد.

رئیس و نایب رئیس جلسه با توضیحاتی در خصوص تصویب عنوان کمیسیون در سال گذشته در عدم حضور نماینده کشورمان و تصویب مجمع عمومی WOAH اشاره کردند که مورد پذیرش هیأت ایرانی قرار نگرفت و در این رابطه موضوع به خانم دمنیک، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دام و همچنین به وزارت امور خارجه و سفارت کشورمان در پاریس منعکس شد و این موضوع در حال پیگیری جدی است.

کد مطلب 6121366

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