اعتراض رییس سازمان دامپزشکی کشور به یک شیطنت

به گزارش خبرگزاری مهر، نود و یکمین اجلاس سازمان جهانی بهداشت دام همزمان با یکصدمین سال تأسیس این سازمان (WOAH) از ۲۶ تا ۳۰ مه سال ۲۰۲۴ میلادی مصادف با ۶ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ هجری شمسی با حضور بیش از ۱۷۰ کشور از قاره‌های مختلف از جمله ایران در حال برگزاری است.

در این اجلاس که مجتبی نوروزی، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور به نمایندگی از کشورمان حضور دارد؛ آخرین وضعیت کشورها از نظر بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام بررسی می‌شود و آخرین مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای کشورهای عضو برای تجارت دام و فرآورده‌های دامی به تصویب می‌رسد.

در آغاز جلسه کمیسیون غرب آسیا مشاهده شد که کلمه خلیج عربی به اسم کمیسیون اضافه شده است، این امر منجر به اعتراض کتبی و شفاهی مجتبی نوروزی شد و لحظاتی از نشست به قرائت نامه معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و تذکرات شفاهی وی به رئیس جلسه سپری شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور به عنوان نماینده ایران در این نشست، در واکنش به استفاده مسؤولان سازمان جهانی بهداشت دام از نام جعلی خلیج عربی گفت: نام «خلیج فارس» برای این پهنه آبی یک واقعیت تاریخی، همیشگی، مستند و انکارناپذیر است و تکرار نام ساختگی، حقیقت را تغییر نمی‌دهد و مشروعیتی برای آن پدید نمی‌آورد.

رئیس و نایب رئیس جلسه با توضیحاتی در خصوص تصویب عنوان کمیسیون در سال گذشته در عدم حضور نماینده کشورمان و تصویب مجمع عمومی WOAH اشاره کردند که مورد پذیرش هیأت ایرانی قرار نگرفت و در این رابطه موضوع به خانم دمنیک، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دام و همچنین به وزارت امور خارجه و سفارت کشورمان در پاریس منعکس شد و این موضوع در حال پیگیری جدی است.