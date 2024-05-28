کاروانسرای شاه عباسی کرج بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم خاکی گفت: در کاروانسرای شاه‌عباسی برای برپایی نمایشگاه صنایع دستی و خوراک با هماهنگی صندوق حفظ و احیای اماکن و بناهای تاریخی تا ۲۷ خرداد به روی علاقه‌مندان و گردشگران گشوده شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با اشاره به اینکه کاروانسرای شاه‌عباسی ظرفیتی بسیار ارزشمند در مرکز کرج برای برپایی رویدادهای فرهنگی، هنری و صنایع دستی است گفت: این مکان می‌تواند علاوه بر تأثیر مثبت بر گردشگری این شهر به مکانی تفریحی برای شهروندان و گردشگران تبدیل شود.

وی با اشاره به حضور بیش از ۶۰ غرفه در این نمایشگاه اظهار کرد: بیش از ۳۵ غرفه صنایع دستی و ۲۵ غرفه سوغات و خوراک استان‌ها هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب در این نمایشگاه برپا است.

خاکی افزود: هنرمندان در رشته‌های مختلف صنایع چوبی، گلیم، چرم، نمد، سفال و سرامیک، حصیر، شیشه‌گری و… در این نمایشگاه حضور دارند.

به گفته وی در این نمایشگاه غرفه‌های سوغات و خوراک استان‌ها از کرمانشاه، اصفهان، گیلان، مازندران، قم، کاشان در نمایشگاه حضور دارند و سیاه چادر ایل بختیاری نیز به عرضه انواع نان، آش و محصولات محلی می‌پردازد.