به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در اقدامی خصمانه اعلام کرد که تحریم‌های جاری علیه سوریه به مدت یک سال دیگر تمدید خواهند شد.

شورای اتحادیه اروپا امروز تمدید اقدامات محدودکننده علیه سوریه را تا اول ژوئن سال ۲۰۲۵ به بهانه ادامه وخامت اوضاع در سوریه اعلام کرد.

به گزارش آناتولی، در حال حاضر، تحریم ها بر ۳۱۶ فرد و ۸۶ نهاد در سوریه اعمال شده اند و همگی مشمول مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت دریافت وجوه از شهروندان و شرکت های اتحادیه اروپا هستند.

علاوه بر این، افراد در لیست تحریم از ورود یا عبور از سرزمین های اتحادیه اروپا منع شده اند.