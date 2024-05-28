کاری به حرف دیگران نداریم/ به دنبال قهرمانی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بادامکی در پایان دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و شمس آذر که با پیروزی ۳ بر یک سرخها به پایان رسید، اظهار داشت: ابتدا باید از هواداران پرسپولیس که در ورزشگاه از ما حمایت کردند، تشکر کنم، شمس آذر تیم بسیار خوبی بود و بازی بسیار سختی را با پیروزی به اتمام رساندیم.
او ادامه داد: بازیکنان شمس آذر از جان خود برای پیروزی در این بازی مایه گذاشتند و به نظرم یک فینال را پیروز شدیم. خدا را شکر که صدر جدول را حفظ کردیم و امیدوارم در بازی پایانی برابر مس رفسنجان یک بازی با کیفیت را از خودمان به نمایش بگذاریم.
معاون باشگاه پرسپولیس در خصوص صحبتهای اخیر سرمربی و بازیکنان تیم استقلال تهران علیه این تیم گفت: ما فقط به بازیهای خودمان فکر میکنم و بقیه هرچه دوست دارند، بگویند. از اول فصل این صحبتهای را کردهاند باز هم بگویند، مهم ۳ امتیاز این بازی بود و انشاالله در بازی بعدی جشن قهرمانی را میگیریم.
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