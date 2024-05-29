به گزارش خبرگزاری مهر، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به همکاری وزارت دادگستری با دادستانی تهران و شهرداری مناطق در راستای رعایت حقوق شهروندی بیان کرد: در وزارت دادگستری ذیل معاونت حقوق بشر و پیگیری‌های حقوق شهروندی، موضوعات مختلفی که باید در سطح شهرداری تهران انجام شود تا نقض حقوق شهروندی رخ ندهد را پیگیری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه به صورت جدی پیگیر مقابله با پدیده زباله‌گردی هستیم، افزود: برای ما فرقی نمی‌کند که این زباله‌گرد، کودک، فردی جوان و یا مسن است یا اینکه تبعه ایرانی و غیرایرانی است؛ زباله‌گردی با همه موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که ما در آن عضو هستیم، متعارض است.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: قانون مربوط به این پدیده در سال ۱۳۸۳ تحت عنوان قانون مدیریت پسماند تصویب و آئین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شده است، متأسفانه زمان زیادی گذشته و این قانون آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و تاکنون اجرایی نشده است.

جلالیان یادآور شد: وزارت دادگستری به‌عنوان یک وزارتخانه بین دستگاهی، تمام ظرفیت خود را در اختیار شهرداری تهران قرار داده تا به این مجموعه در جایگاه مجری به اجرایی شدن قانون فوق کمک کند.

وی توضیح داد: با اجرای دقیق این قانون، حذف شدن پدیده زباله‌گردی، تحقق حق بر سلامت، تحقق حق بر محیط زیست سالم، تحقق حق حفظ کرامت انسانی محقق می‌شود.

معاون وزیر دادگستری در ادامه تاکید کرد: شهرداری باید تمام ظرفیت خود را به کار گیرد و با این پدیده مقابله کند، ما در وزارت دادگستری نیز تمام دستگاه‌های ذی‌ربط را دور هم جمع کردیم و همچنان این مسیر را ادامه می‌دهیم تا به اجرای قانون کمک کنیم.

جلالیان افزود: با پیگیری‌هایی که انجام شده، معاون دادستان تهران مجوزی به شهردار تهران داده تا به عنوان ضابط با این پدیده مقابله کند، برخورد و نتیجه این ابلاغ را از شهرداری‌های ۲۲ گانه تهران پیگیری خواهیم کرد و در صورتی که نیاز به تمدید این حکم باشد از معاون دادستان درخواست تمدید حکم را می‌کنیم.