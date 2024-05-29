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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۳۸

قرائت قرآن و طواف زائران ایرانی در مکه به نیایت از شهدای خدمت

قرائت قرآن و طواف زائران ایرانی در مکه به نیایت از شهدای خدمت

زائران ایرانی بیت‌الله الحرام که از شهادت رییس‌جمهور و هیئت همراه ایشان غمگین و متاثرند، این روزها برای شادی روح شهدای خدمت در حرم امن الهی به قرائت قرآن و طواف نیابتی می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهادت رئیس‌جمهور و هیئت همراه زمانی اتفاق افتاد که گروهی از زائران ایرانی مدینه قبل، در شهر پیامبر (ص) حضور داشتند.

زمانی که خبر سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور و همراهان ایشان به ضیوف الرحمان رسید، زائران ایرانی در مدینه النبی (ص) بلافاصله دست دعا بالا بردند و با نذر ختم قرآن و ختم صلوات برای سلامتی ایشان و همراهانش دعا کردند.

اما تقدیر الهی بر این بود که رئیس‌جمهور و همراهان ایشان، شهدای خدمت لقب بگیرند و یاد و خاطره آن‌ها همیشه در خاطره ملت ایران جاودانه شود.

این روزها علاوه بر مدینه منوره، شهر مکه نیز شاهد حضور زائران کشورمان است که برای انجام مناسک حج به این شهر وارد شده‌اند، اگر چه از شهادت رئیس‌جمهور و هیئت همراه وی به شدت غمگین و ناراحت هستند.

قرائت قرآن و طواف زائران ایرانی در مکه به نیایت از شهدای خدمت

زائران ایرانی برای شادی روح شهدای خدمت در حرم امن الهی به قرائت قرآن و طواف نیابتی می‌پردازند و یاد آنان را در سرزمین وحی و در جوار بیت‌الله الحرام گرامی می‌دارند.

قرائت قرآن و طواف زائران ایرانی در مکه به نیایت از شهدای خدمت

کد مطلب 6122412

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