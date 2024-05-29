به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، نظر به ضرورت نقش‌آفرینی نخبگان در مدیریت تحوّلات اجتماعی و توجه به جایگاه کلیدی ایشان در سر رشته داری حرکت‌های مردمی، بنیاد ملی نخبگان در راستای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بیانیه‌ای صادر کرد.

متن کامل بیانیه بنیاد ملی نخبگان به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیرو مطالبات رهبر معظّم انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت نقش آفرینی نخبگان در مدیریت تحوّلات اجتماعی و توجه به جایگاه کلیدی آنها در سر رشته داری حرکت های مردمی، رویداد انتخابات ریاست جمهوری که به عنوان یکی از مهمترین رخدادهای تحول آفرین در کشور که مهمترین مظهر مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی شناخته می‌شود یکی از بسترهای مهم مشارکت نخبگان در هدایت جریان مردمی به سمت صلاح و سداد قلمداد می‌گردد.

رویکرد رئیس جمهور شهید نیز در دوره سه ساله مسئولیت خود، تأکید بر مشارکت نخبگان در مسائل کلان کشور و ضرورت گفتگوی بی واسطه مسئولین با آنها و استماع نظرات آنها بوده است. بر همین اساس بنیاد ملّی نخبگان به عنوان متولّی نظام حکمرانی امور نخبگان و مسئول اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، در راستای اجرای بخشی از راهبردهای ملّی ۱ و ۳ ذیل راهبرد کلان ۳، پویش ملّی «نخبگان: حکمرانی دانش‌بنیان» را برگزار می‌کند.

این پویش با حضور نخبگان و با محوریّت تبیین مسائل اساسی کشور و مواجهه مبنایی و علمی با آنها با هدف افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه در انتخاب اصلح برگزار می‌شود. در این پویش ملّی که به عنوان بخشی از برنامه «گفتاورد ملّی نخبگان» اجرا می‌گردد، در کنار مناظره بین نامزدهای انتخاباتی، مناظراتی بین نخبگان کشور حول ۵ محور تحوّل‌آفرین «حکمرانی هوشمند و سیاست گذاری»، «مالی، پولی و ارزی»، «امنیت غذایی»، «نظام سلامت و بیمه» و «مدیریت منابع طبیعی» -که تصمیم‌گیری صحیح درباره آن‌ها، منجر به جهش کمّی و کیفی پیشرفت ایران عزیز می‌گردد- برگزار می‌شود.

جمع بندی مناظرات نخبگانی منجر به طرح سوالات کلیدی در این پنج حوزه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گردیده و کاندیداها یا نمایندگان آنها فرصت پاسخگویی به سوالات طرح شده توسط نخبگان را خواهند داشت. در نهایت پاسخ‌های ارائه شده توسط نامزدها بوسیله نخبگان جمع بندی و به مردم عزیزمان ارائه خواهد شد.

مردم نیز به عنوان قضاوت کننده نهایی اقدام به جمع بندی کرده و با شناخت کافی حاصل از کنشگری نخبگان خود، پای صندوق‌های رای حاضر شده و بهترین گزینه را انتخاب خواهند کرد. از همه مردم عزیز دعوت می شود که برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای debate.bmn.ir مراجعه کنند.