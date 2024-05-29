به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه کویت در بیانیه ای جنایات جنگی رژیم صهیونیستی به ویژه در هدف قرار دادن غیر نظامیان و آوارگان فلسطینی در رفح را محکوم کرد.

در متن این بیانیه آمده است: ما قتل‌عام‌های انجام شده از سوی نظامیان صهیونیست علیه چادرهای آوارگان فلسطینی در رفح را محکوم می کنیم و از جامعه بین المللی می خواهیم که برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند.

در ادامه این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن عامدانه چادرهای آوارگان فلسطینی و قتل عام غیر نظامیان بیانگر این واقعیت است که رژیم صهیونیستی هیچ بویی از انسانیت نبرده و زبان صلح را نمی فهمد.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات وحشیانه و جنایات جنگی آشکار خود چادرهای آوارگان بی پناه فلسطینی در رفح را آماج تجاوزات ددمنشانه خود قرار داده که طی آن تاکنون صدها فلسطینی شهید و زخمی شده اند.