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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۳۸

کویت: اسرائیل بویی از انسانیت نبرده و زبان صلح نمی‌فهمد!

کویت: اسرائیل بویی از انسانیت نبرده و زبان صلح نمی‌فهمد!

وزارت خارجه کویت در بیانیه ای قتل عام های اخیر ارتش رژیم صهیونیستی در رفح که با حمله وحشیانه به چادرهای آوارگان فلسطینی رخ داده را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه کویت در بیانیه ای جنایات جنگی رژیم صهیونیستی به ویژه در هدف قرار دادن غیر نظامیان و آوارگان فلسطینی در رفح را محکوم کرد.

در متن این بیانیه آمده است: ما قتل‌عام‌های انجام شده از سوی نظامیان صهیونیست علیه چادرهای آوارگان فلسطینی در رفح را محکوم می کنیم و از جامعه بین المللی می خواهیم که برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند.

در ادامه این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن عامدانه چادرهای آوارگان فلسطینی و قتل عام غیر نظامیان بیانگر این واقعیت است که رژیم صهیونیستی هیچ بویی از انسانیت نبرده و زبان صلح را نمی فهمد.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات وحشیانه و جنایات جنگی آشکار خود چادرهای آوارگان بی پناه فلسطینی در رفح را آماج تجاوزات ددمنشانه خود قرار داده که طی آن تاکنون صدها فلسطینی شهید و زخمی شده اند.

کد مطلب 6122769

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