خدمات بیمارستان کودکان مفید می تواند الگوی کشوری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی و درمانی بیمارستان کودکان مفید، اظهار کرد: بیمارستان کودکان مفید، یکی از مهم‌ترین بیمارستان‌های ارجاعی سطح کشور است.

وی با بیان اینکه نحوه خدمت‌رسانی در بیمارستان کودکان مفید می‌تواند به الگویی موفق در کشور مبدل شود، تاکید کرد: خدمات تخصصی، فوق‌تخصصی و تنوع حضور اساتید برجسته در این بیمارستان، باعث شده این مرکز به عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکز درمان کودکان کشور تلقی شود.

زالی در ادامه گزارشی از روند پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده بیمارستان کودکان مفید ارائه داد و افزود: با افتتاح مرکز جامع تصویربرداری این بیمارستان، توسعه خدمات در بالاترین سطح کیفی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش نفرولوژی بیمارستان کودکان مفید یکی از بخش‌های ممتاز کودکان در کشور است، از بازسازی این بخش در مساحتی نزدیک به ۳۰۰ مترمربع خبر داد.

توضیح درباره ساخت فضا و تجهیزات جانبی بخش اکسیژن‌ساز بخش دیگری از سخنان رئیس دانشگاه را به خود اختصاص داد.

زالی با اشاره به اینکه بیمارستان کودکان مفید یکی از مهم‌ترین مراکز خدمت رسان در حوزه هماتولوژی کودکان است، ادامه داد: ارائه خدمات به بیماران خاص خصوصاً در بخش تزریقات و دارو و بالا بردن ایمنی بیمار از دیگر پروژه‌های بهره‌برداری شده این بیمارستان است.

رئیس دانشگاه در ادامه یکپارچه‌سازی داروخانه بیمارستان کودکان مفید را یکی دیگر از مهم‌ترین پروژه‌های بهره‌برداری شده این مراسم دانست و گفت: این داروخانه متمرکز مجهز به خدمات تخصصی است که از بالاترین استانداردهای روز دنیا برخوردار است.

وی با بیان اینکه بخش حمایت تسکینی بیماران سرطانی از دیگر پروژه‌های مورد بهره‌برداری در بیمارستان کودکان مفید است، گفت: دو بیمارستان شهدای تجریش و کودکان مفید به عنوان بخش‌های حمایت تسکینی بیماران سرطانی، نشانه‌گذاری شده‌اند که در صورت اجرای موفق به مدل و الگوی کشوری مبدل خواهند شد.

زالی با بیان اینکه کلینیک تخصصی تکاملی کودکان نیز در فضایی با متراژ ۴۰۰ مترمربع، در این بیمارستان افتتاح شده است، ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای خدمات تخصصی به کودکان انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی نظیر تفاهم‌نامه با انجمن حمایت اوتیسم را در کارنامه کاری خود دارد.

وی در ادامه به تعرفه‌های بالای درمان اختلالات خواب در کودکان اشاره کرد و افتتاح کلینیک تخصصی خواب را راهکار مؤثری برای بهبود ارائه خدمات درمانی به کودکان عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن قدردانی از نگاه مسئولیت‌محور اساتید این بیمارستان، گفت: بیمارستان کودکان مفید ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی را به صورت ۱۰۰ درصد و ۲۴ ساعته در دستور کار دارد.

زالی با بیان اینکه پرسنل خدوم و زحمت‌کش این بیمارستان، به صورت شرافت‌مندانه و شبانه‌روزی به درمان کودکان مشغولند، فعالیت این افراد را در راستای خدمت به کودکان ستودنی توصیف کرد.

وی با بیان اینکه درمان کودکان در مقایسه با بزرگسالان کار دشوار و پیچیده‌ای است، یادآوری کرد: پرستاران خصوصاً گروه‌هایی که با کودکان کار می‌کنند، انسان‌های عطوفی هستند که از نجابت حرفه‌ای برخوردارند.

زالی در ادامه به حجم بالای خدمات در بیمارستان کودکان مفید اشاره کرد و گسترش فیزیکی این بیمارستان را ضروری دانست.

وی ادامه داد: در ضلع جنوبی این بیمارستان و در مجموعه مگالب، فضای فیزیکی برای گسترش تخت‌های بیمارستانی و استفاده بهینه دیده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: باید در راستای توسعه بخش‌های بیمارستانی از حداکثر منابع بهره ببریم.

زالی با اشاره به اینکه با هدف ایجاد مجموعه بیمارستانی کودکان مفید ۲، کالبد بیمارستانی در مطلوب‌ترین حالت ممکن است، از حمایت‌های وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی برای ایجاد این پروژه جدید قدردانی کرد.

وی ضرورت اعمال تعرفه ترجیحی برای متخصصان و اختصاص بسته‌های ویژه حمایتی پرستاران را با هدف ارائه خدمت باکیفیت‌تر ضروری عنوان کرد.

لزوم کمک به جذب و نگه‌داشت نیروی انسانی خصوصاً در بیمارستان‌های خدمت دهنده به کودکان از دیگر مواردی بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آن اشاره کرد.

زالی به ابتکار وزارت بهداشت در راستای درمان رایگان کودکان زیر هفت سال اشاره کرد و گفت: بعد از اعلام رسمی این خبر بیمارستان کودکان مفید اولین بیمارستانی بود که خدمات رایگان به کودکان کمتر از هفت سال را ارائه داد.

وی با بیان اینکه بیمارستان کودکان مفید در تمام سطوح، پذیرای بیماران از اقصی‌نقاط کشور و منطقه است، به سطح بالای دانش و مهارت متخصصان این بیمارستان اشاره کرد.

زالی، تدوین گایدلاین‌های کاربردی خصوصاً در درمان کووید را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: کادر درمان بیمارستان کودکان مفید در تمام روزهای سخت و بحرانی در کنار مردم بودند و در خدمت‌رسانی به مردم همواره کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشتند.

پروژه‌های افتتاح شده در این مرکز که مساحت آن‌ها مجموعاً به ۲ هزار و ۱۵۰ متر مربع می‌رسد، شامل مرکز جامع تصویربرداری مجهز به دستگاه‌های MRI و OPG، بخش مراقبت‌های ویژه کودکان PICU، ساخت فضا و تجهیزات جانبی اکسیژن‌ساز، بخش تزریقات داروهای بیماران خاص، داروخانه، آزمایشگاه اورژانس، بخش حمایت تسکینی بیماران سرطانی، کلینیک تخصصی خواب، کلینیک تخصصی تکاملی کودکان، بخش بازسازی شده نفرولوژی و تجهیز بیمارستان به دستگاه ساکشن مرکزی می‌شود.