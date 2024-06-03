به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اسکندری وزیر کشاورزی دولت نهم در حاشیه ثبت نام در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران، گفت: شرایط کنونی کشور شرایط حساسی است. علی رغم تلاش دولت‌های پیشین و حمایت همیشگی و همه جانبه رهبر معظم انقلاب، کماکان با کاستی‌ها و کمبودها و مأموریت‌های نیمه کاره و نیمه تمام مواجه هستیم.

وی افزود: این کمبودها و کاستی‌ها با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد ارزیابی شده است و قابل تأمل است.

این داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: ظرفیت کشور در ابعاد گوناگون در سطح یک تمدن بزرگ تعریف می‌شود. مأموریت دولت تحول و تعامل در این برهه تاریخی بسیار حساس و بزرگ است. این مأموریت با استفاده از مشارکت و ظرفیت‌های مردمی در امر تولید و پیشرفت محقق خواهد شد.

وی افزود: کمک و پشتوانه مردمی جهش‌های بزرگی را در عرصه تولید، اقتصاد و رفاه برای نسل‌های آینده ایران عزیز رقم خواهد زد.

اسکندری گفت: امیدواریم در سایه وفاق شکل گرفته در بین همه آحاد ملت که به وسیله خون شهدای شهدای خدمت حاصل شده است، بتوانیم آرمان‌های انقلاب و آرزوهای بزرگ ملت شریف ایران را محقق کنیم.