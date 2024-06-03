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۱۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۳۵

اسکندری:

کمک و پشتوانه مردمی، جهش تولید را رقم می‌زند

کمک و پشتوانه مردمی، جهش تولید را رقم می‌زند

داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: کمک و پشتوانه مردمی جهش‌های بزرگی را در عرصه تولید، اقتصاد و رفاه برای نسل‌های آینده ایران عزیز رقم خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اسکندری وزیر کشاورزی دولت نهم در حاشیه ثبت نام در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران، گفت: شرایط کنونی کشور شرایط حساسی است. علی رغم تلاش دولت‌های پیشین و حمایت همیشگی و همه جانبه رهبر معظم انقلاب، کماکان با کاستی‌ها و کمبودها و مأموریت‌های نیمه کاره و نیمه تمام مواجه هستیم.

وی افزود: این کمبودها و کاستی‌ها با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد ارزیابی شده است و قابل تأمل است.

این داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: ظرفیت کشور در ابعاد گوناگون در سطح یک تمدن بزرگ تعریف می‌شود. مأموریت دولت تحول و تعامل در این برهه تاریخی بسیار حساس و بزرگ است. این مأموریت با استفاده از مشارکت و ظرفیت‌های مردمی در امر تولید و پیشرفت محقق خواهد شد.

وی افزود: کمک و پشتوانه مردمی جهش‌های بزرگی را در عرصه تولید، اقتصاد و رفاه برای نسل‌های آینده ایران عزیز رقم خواهد زد.

اسکندری گفت: امیدواریم در سایه وفاق شکل گرفته در بین همه آحاد ملت که به وسیله خون شهدای شهدای خدمت حاصل شده است، بتوانیم آرمان‌های انقلاب و آرزوهای بزرگ ملت شریف ایران را محقق کنیم.

کد مطلب 6126575
رامین عبداله شاهی

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