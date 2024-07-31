مهار کامل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اختیارزاده عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی دامپزشکی استان اردبیل، اظهار کرد: ما در کشور با ۲ بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و تب برفکی درگیر بودیم که خوشبختانه با تلاش سازمان دامپزشکی علائمی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور مشاهده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: این امر به معنای نادیده گرفتن امر نظارتی و پیشگیرانه ما نیست چرا که ما رصد پرندگان مهاجر را به عنوان عامل انتقال ویروس این بیماری انجام می‌دهیم تا شاهد انتقال و فراگیری این بیماری در کشور نباشیم.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: سازمان دامپزشکی اطمینان را می‌دهد که با انجام اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی مشکلی از نظر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور وجود ندارد و ویروس بیماری در گردش نیست.

اختیارزاده افزود: طرح سراسری پایش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مناطق روستایی نیز انجام می‌شود تا ما شرایط بهتری را در کنترل این بیماری شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بیماری دیگری که در جمعیت دامی بیشتر شایع‌تر بوده تب برفکی است که این بیماری نیز جز بیماری‌های بسیار مهم در جمعیت دامی است و سازمان دامپزشکی با برنامه‌های منسجم سالیانه سعی دارد تا از گسترش آن جلوگیری کند.

اختیارزاده انجام واکسیناسیون و اجرای برنامه‌های پایش را در کنترل این بیماری یادآور شد و اضافه کرد: سلامت دام و طیور کشور را سازمان دامپزشکی تضمین می‌کند و تمام تلاش ما بر این است تا از گسترش بیماری‌های حاد پرندگان و مشترک بین انسان و دام جلوگیری شود.

وی بیان کرد: در هر ۲ بیماری وضعیت کنترلی استان اردبیل مناسب است و از نظر اجرای طرح‌های ابلاغی نیز در کنار پایش سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی، تلاش بر بهبود فرآیندها است.

اختیارزاده در ادامه سخنان خود یادآور شد: امیدواریم شرایط خوبی را با اجرای طرح سراسری واکسیناسیون در کنترل این بیماری‌ها به وجود آوریم که در این راستا نیازمند همکاری دامداران و روستاییان هستیم تا بستر و زمینه بهبود شرایط را در این حوزه شاهد باشیم.

معاون سازمان دامپزشکی رعایت اصول بهداشتی به ویژه امنیت زیستی در تردد دام و رعایت مسائل قرنطینه‌ای را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: در کنار خودداری از جابجایی بدون ضابطه دام‌ها، در صورت نیاز به حمل دام پس از انجام واکسیناسیون تب برفکی و اخذ گواهی بهداشتی، امکان اجرای حمل و نقل و تردد فراهم می‌آید.