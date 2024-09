چاپ کتاب استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط انتشارات «وایلی»

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب Automation and Computational Intelligence for Road Maintenance and Management: Advances and Applications با عنوان فارسی «اتوماسیون و هوش محاسباتی برای نگهداری و مدیریت راه: پیشرفت‌ها و کاربردها» که توسط انتشارات WILEY به چاپ رسیده، ماحصل آخرین تجربیات نویسندگان در زمینه خودکاری سازی و هوش محاسباتی در مدیریت راه‌ها است. علمی جدید که حلقه اتصال مدیریت، هوش مصنوعی، پردازش تصویر و روشهای بهینه سازی پیشرفته را در یک چارچوب کاربردی بر اساس آخرین تجربیات و یافته ها تعیین می‌کند.

این کتاب یک محصول بین رشته‌ای است که با هدف استفاده دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته های مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی، مهندسی صنایع، مهندسی برق و الکترونیک و سایر رشته های مرتبط بین رشته ای که با تکنولوژی روز مرتبط هستند، در ۱۰ فصل تالیف شده است.

پیشرفت سریع و چشمگیر در روشهای هوش مصنوعی و محاسباتی و حسگرها و پلتفرمهای رباتیک برداشت داده، در سال های اخیر تحولی در مدیریت زیرساخت ها از جمله راهها و پلها ایجاد کرده است. همچنین روش‌های پردازشی پیشرفته محققان را قادر ساخته تا برای استخراج اطلاعات پنهان با استفاده از فناوری های نوظهور، ایده های جدیدی را پیاده سازی کننده که بستر روشهای تحولی در آینده نزدیک است.

محتوای این کتاب با دو هدف اصلی طراحی شده است. کاربرد اول به عنوان کتاب درسی برای دوره های مدیریت روسازی و مباحث مربوط به اتوماسیون و ارزیابی بر اساس تفسیر تصویر می باشد. کاربرد دوم به عنوان مرجعی برای مسائل واقعی روش های هوش مصنوعی، الگوریتم های جدید الهام گرفته از طبیعت، حل مسائل واقعی و پیشرفته مدیریت راهها و زیرساختها است.

چند نمونه از روشهای جدید ارائه شده در این کتاب شامل: تکنیک های پردازش تصویر، بینایی ماشین، روش های هوش مصنوعی، هوش محاسباتی، ابهام و حل مسائل فازی با پیچیدگی بالا، بهینه سازی بر اساس الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت و استخراج دانش است. به این موضوعات به عنوان محتوای آموزشی و با هدف ایده پردازی از دیدگاه های مختلف در مورد نظریه های موجود در این کتاب پرداخته شده است. نقشه راه تالیف این کتاب آشنایی با روش های جدید و نشان دادن برخی از کاربردهای این روش ها در مدیریت روسازی راه ها به عنوان سرمایه های اصلی کشورهاست.

لازم به ذکر است که استفاده از این روش ها به مدیریت روسازی راه ها، مهندسی عمران و مدیریت زیرساخت ها محدود نمی شود و در سایر زمینه ها مانند مهندسی پزشکی، برق و الکترونیک، مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر و نجوم قابل استفاده است. بعنوان یک ره آورد کلی از مطالب این کتاب می توان اشاره کرد که ترکیب روش های مختلف پردازش تصویر و هوش مصنوعی می تواند در تولید دانش جدید برای حل مسائل پیچیده و کاربردی به طور همزمان بسیار موثر و کاربردی باشد و اساساً علمی جدید در حیطه مهندسی است. این اثر با این عنوان تخصصی برای اولین بار در جهان منتشر می‌شود.

این کتاب که از ۱۰ فصل در موضوعات مجزا تشکیل شده است، به محققانی که درگیر جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ هستند توصیه می شود. روش های مورد بحث در این کتاب محصول سال ها تحقیق، همکاری هدفمند با گروه محققان و جمع آوری مطالب جدید توسط نویسندگان است که می تواند ایده های بسیاری برای تحقیقات در سطح تحصیلات تکمیلی و دکتری و تحقیقات پیشرفته ایجاد کند.

کسب تخصص برای تفسیرهای آگاهانه و قابل اعتماد از خروجی های دستگاه های جمع آوری داده مانند تصاویر و داده های برداشت مکانیزه، یکی از نیازهای امروز رشته های تخصصی است که در یک مرجع وجود ندارد و نیاز به جستجو در منابع مختلف است. لذا این کتاب با هدف گردآوری این مباحث در یک مرجع طراحی و تدوین شده است.

انواع ایده طراحی حسگر، پردازش تصویر دیجیتال و کاربردها در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است. پوشش سیستم‌های حسگر سه‌بعدی، تحلیل فازی نوع III و بهینه‌سازی فراابتکاری الهام‌گرفته از طبیعت، از جمله روش‌های چندسطحی مبتنی بر تصویر و روش‌های ویژگی استخراج به عنوان موضوعات قابل توسعه، در این کتاب ارائه شده است. روشهای آنتروپی، طبقه‌بندی و جزءبندی، استخراج الگوی مبتنی بر محتوا، روش‌های یادگیری عمیق، طبقه‌بندی سه‌بعدی بردار پشتیبانی قطبی، و الگوریتم فرا ابتکاری با الهام از رفتار طبعیت به عنوان موضوعات جدید مورد بحث قرار گرفته‌اند.