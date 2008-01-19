  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۳۱

قهرمان پیشین شطرنج جهان درگذشت

قهرمان پیشین شطرنج جهان درگذشت

بابی فیشر قهرمان پیشین شطرنج جهان، روز پنج‌شنبه هفته گذشته در سن ۶۴ سالگی و بر اثر بیماری کلیوی در ریکیاویک، پایتخت ایسلند درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری صدای آلمان، فیشر که در سال ۱۹۵۸ و در سن چهارده سالگی قهرمان مسابقات شطرنج سراسری آمریکا شده بود، در "رقابت قرن" در سال ۱۹۷۲ برابر بوریس اسپاسکی از روسیه به پیروزی رسید و به اقتدار دیرین روس‌ها بر شطرنج جهان پایان داد.

البته عنوان قهرمانی جهان در دستان او چندان دوام نیاورد و فدراسیون جهانی شطرنج، پس از سه سال به دنبال پاره ای از اختلافات این عنوان را از او سلب کرد. بابی فیشر مردان را برتر از زنان می‌دانست و اعتقادات یهودی ستیزی داشت. حتی شایعاتی وجود دارد که او تصویر هیتلر را بر بالای تختخواب خود آویخته بود. فیشر از ایالات متحده نیز متنفر بود و همواره آن را کشوری جنایتکار و زیر سلطه‌ی تفکرات اسرائیل می‌دانست.

این ستاره‌ی جهان شطرنج، در جریان شرکت در مسابقه‌ای در یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۲ به جرم شکستن تحریم‌های ایالات متحده بر ضد یوگسلاوی و ورود یک آمریکایی به خاک این کشور، رسما از سوی پلیس فدرال آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و سرانجام در سال ۲۰۰۴ در فرودگاه توکیو دستگیر شد. فیشر پس از هشت ماه زندان در سال ۲۰۰۵ تابعیت کشور ایسلند را پذیرفت و از خاک آمریکا خارج شد. 

کد مطلب 623527

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها