قهرمان پیشین شطرنج جهان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری صدای آلمان، فیشر که در سال ۱۹۵۸ و در سن چهارده سالگی قهرمان مسابقات شطرنج سراسری آمریکا شده بود، در "رقابت قرن" در سال ۱۹۷۲ برابر بوریس اسپاسکی از روسیه به پیروزی رسید و به اقتدار دیرین روس‌ها بر شطرنج جهان پایان داد.

البته عنوان قهرمانی جهان در دستان او چندان دوام نیاورد و فدراسیون جهانی شطرنج، پس از سه سال به دنبال پاره ای از اختلافات این عنوان را از او سلب کرد. بابی فیشر مردان را برتر از زنان می‌دانست و اعتقادات یهودی ستیزی داشت. حتی شایعاتی وجود دارد که او تصویر هیتلر را بر بالای تختخواب خود آویخته بود. فیشر از ایالات متحده نیز متنفر بود و همواره آن را کشوری جنایتکار و زیر سلطه‌ی تفکرات اسرائیل می‌دانست.

این ستاره‌ی جهان شطرنج، در جریان شرکت در مسابقه‌ای در یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۲ به جرم شکستن تحریم‌های ایالات متحده بر ضد یوگسلاوی و ورود یک آمریکایی به خاک این کشور، رسما از سوی پلیس فدرال آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و سرانجام در سال ۲۰۰۴ در فرودگاه توکیو دستگیر شد. فیشر پس از هشت ماه زندان در سال ۲۰۰۵ تابعیت کشور ایسلند را پذیرفت و از خاک آمریکا خارج شد.