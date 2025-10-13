به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واکنش به انتشار مصاحبه‌ای از حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از انعکاس نادرست این مصاحبه و با بیان اینکه این مصاحبه تقطیع شده و مربوط به حدود ۲ سال گذشته است، گفت: نظر رهبر انقلاب که در این مصاحبه مورد استناد قرار گرفته است مربوط به طرح مجلس برای طرح ساماندهی اسناد عادی و قولنامه‌ای و الزام ثبت رسمی معاملات است و هیچ ارتباطی با لوایح پالرمو و CFT ندارد.

وی تاکید کرد: رهبر انقلاب تصمیم گیری در مورد لوایح CFT و پالرمو را به مجمع تشخیص محول کردند و در این موضوع هیچ توصیه‌ای نداشتند.