اخباری از جایزه کتاب سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جایزه، محمدرضا وصفی دبیر پانزدهمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی با اعلام مطلب فوق گفت: امسال به مناسبت نامگذاری سال 2006 به نام مولانا بخش ویژه ای را به آثار مکتوب درباره مولانا و مثنوی اختصاص دادیم.

وصفی با بیان اینکه این آثار از 4 کشور اروپایی برگزیده شده اند، افزود: این آثار پس ازسه دوره داوری به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت به عنوان شایسته ترین آثار مکتوب تولید شده در خارج از کشور معرفی خواهند شد.

وی در ادامه از گسترش مراکز فعال در حوزه مولوی پژوهی در کشورهای غربی خبر داد و افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، وزارت ارشاد ارتباط موثر این گونه مراکز را در داخل و خارج به صورت جدی پیگیری می کند.

مدیرکل اداره مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تصریح کرد: طی یک سال گذشته آثار قابل توجهی هم به لحاظ کیفیت در اروپا و آمریکا در حوزه شرق شناسی و به ویژه مولوی پژوهی و مثنوی پژوهی منتشر شده اند.

12 پژوهشگر در حوزه "انسجام اسلامی" برگزیده شدند

بنا بر این گزارش، امسال آثار پژوهشی و مکتوب 450 شخصیت علمی و آکادمیک از سراسر دنیا از سوی دفتر مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی معاونت فرهنگی ارشاد شناسایی و بررسی شده است.

در این بخش شش پژوهشگر داخلی و شش پژوهشگر خارجی در حوزه انسجام اسلامی معرفی خواهند شد. این محققان از شخصیتهای معتبر، شناخته شده و با پشتوانه علمی و آکادمیک اند. از میان برگزیدگان خارجی این حوزه چهار شخصیت از کشورهای اسلامی حوزه خلیج فارس هستند.