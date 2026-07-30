کشف کالای قاچاق خارجی میلیاردی در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر پنجشنبه اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق ماموران کلانتری ۱۴ زنوز در مسیر جلفا - مرند به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه ماموران در بررسی از خودرو انواع نوشیدنی انرژی زای به مارک خارجی و ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد، اظهار کرد: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشداز شهروندان درخواست می شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالاو اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.