چه تعداد زائر اربعین تا شب گذشته به عراق وارد شده اند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، همزمان با افزایش بی‌سابقه ورود زائران برای شرکت در مراسم اربعین حسینی، بخش‌های امنیتی و خدماتی عراق اجرای برنامه‌های ویژه خود را در مرزها و مسیرهای اصلی عبور و مرور تشدید کرده‌اند تا تردد زائران با بالاترین سطح روان‌سازی و امنیت انجام شود.

مرکز فرماندهی و کنترل مراسم اربعین وابسته به واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، با اشاره به آمار زائران ورودی به این کشور به ۲ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۰۵ نفر تا شب گذشته، اعلام کرد: مرکز فرماندهی و کنترل زیارت اربعین امام حسین (ع) در دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح، همچنان به اجرای برنامه‌های امنیتی و خدماتی ویژه اربعین با هماهنگی تمامی دستگاه‌های امنیتی،خدماتی و نهادهای پشتیبان و با حمایت مستقیم نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، برای تأمین امنیت حرکت زائران ورودی و ایجاد بالاترین سطح روان‌سازی در پایانه‌های مرزی و محورهای اصلی ادامه می‌دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است: آمار به‌روزرسانی‌شده نشان می‌دهد که از ابتدای ماه محرم الحرام تا دیشب، شمار زائرانی که از کشورهای مختلف برای احیای مراسم اربعین حسینی (ع) وارد عراق شده‌اند به ۲,۸۸۷,۳۰۵ نفر رسیده و ورود زائران همچنان ادامه دارد.

این مرکز تأکید کرد: یگان‌های امنیتی و نهادهای پشتیبان با نظارت و پیگیری کمیته عالی مراسم های میلیونی، به انجام وظایف میدانی خود طبق برنامه‌های تدوین‌شده ادامه می‌دهند. همچنین اقدامات مربوط به ساماندهی و خدماتی متناسب با افزایش روزافزون آمار زائران تقویت شده است تا محیطی امن، پایدار و روانی برای تردد زائران در طول ایام زیارت فراهم شود.