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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

دستگیری ۵۹ نفر معتاد پرخطر و خرده فروش مواد مخدر در مرند

دستگیری ۵۹ نفر معتاد پرخطر و خرده فروش مواد مخدر در مرند

مرند- فرمانده انتظامی مرند از اجرای طرح آرامش در شهر با محوریت دستگیری توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر ، جمع آوری معتادان متجاهر ، پرخطر و کشف انواع مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر پنجشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: این طرح در اجرای آرامش در شهر و در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجار شکنان اجتماعی، با هدف دستگیری خرده فروشان، معتادان متجاهر در سطح شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه این طرح ها روزانه اجرا می شود ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان این طرح در ۷۲ ساعت گذشته موفق شدند ۵۹ نفر معتاد متجاهر و پرخطر را جمع آوری و به کمپ های ترک اعتیاد معرفی کنند.

فرمانده انتظامی مرندتصریح کرد : از دستاورد های دیگر این طرح کشف مقادیری انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی بوده است.

سرهنگ اسدیان با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدندخاطر نشان کرد: به جهت افزایش رضایتمندی مردمی اجرای این طرح ها همچنان با جدیت در دستور کار پلیس بوده و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تماس موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6903759

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