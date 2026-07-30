همدان ظرفیت پیشتازی در اجرای رویکردهای جدید بنیاد ملی نخبگان را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی حسینی ظهر پنج شنبه در نشست تخصصی تبیین و تشریح «پارادایم جدید بنیاد ملی نخبگان» با تاکید بر ضرورت گفتمانسازی پیرامون رویکردهای نوین در حوزه نخبگانی، اظهار کرد: ظرفیتهای علمی، دانشگاهی و انسانی همدان این امکان را فراهم کرده است که استان در مسیر تحولات جدید بنیاد ملی نخبگان، جایگاهی پیشرو و اثرگذار در سطح کشور به دست آورد.
وی با اشاره به اهمیت جهتدهی هدفمند به استعدادهای برتر افزود: رویکرد جدید بنیاد ملی نخبگان، فرصتی ارزشمند برای حرکت به سمت برنامههای ماموریتمحور، مسئلهمحور و قابلیتآفرین است و لازم است این نگاه با همراهی دانشگاهها، نهادهای علمی و دستگاههای اجرایی در سطح استان تقویت و عملیاتی شود.
معاون اقتصادی استاندار همدان با تاکید بر حمایت همهجانبه استانداری از این مسیر تصریح کرد: استانداری همدان خود را مکلف به پشتیبانی مادی و معنوی از طرحهای ماموریتمحور بنیاد نخبگان میداند و از هر برنامهای که به ارتقای جایگاه علمی، فناوری و نوآوری استان منجر شود، حمایت خواهد کرد.
حسینی همچنین با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و علمی همدان، بر ضرورت میزبانی و تقویت رویدادهای بزرگ علمی در استان تاکید کرد و گفت: بنیاد نخبگان استان میتواند با برنامهریزی منسجم، زمینه انتقال و برگزاری رویدادهای معتبر ملی را در همدان فراهم کند تا بستر لازم برای جهش جایگاه علمی و فناوری استان بیش از پیش فراهم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همافزایی میان نهادهای علمی، اجرایی و نخبگانی، مسیر تحقق توسعه دانشبنیان را هموار میکند و همدان میتواند با تکیه بر سرمایه انسانی خود در این عرصه به الگویی موفق در کشور تبدیل شود.
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