کمبود نیرو و آسیب دیدگی کتابدار علت وقفه در فعالیت کتابخانه اصلاندوز

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار مطلبی با عنوان متولی کتابخانه های عمومی بایستی از دانش آموزان اصلاندوز عذرخواهی کند، که ۶ مردادماه روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت، روابط عمومی ادارهکل کتابخانههای عمومی استان اردبیل جوابیه ای را با تأکید بر شفافیت و مسئولیتپذیری در اختیار این رسانه قرار داده و نکاتی را برای تنویر افکار عمومی و مشترکان مطرح کرده است.
متن کامل جوابیه به شرح زیر است:
همانطور که امام جمعه محترم شهرستان اصلاندوز، حجةالاسلام آقای دکتر جعفرزاده، بهدرستی اشاره کردهاند، دانشآموزان و داوطلبان کنکور، سرمایههای آیندهساز ایران اسلامی هستند و تأمین فضای مطالعاتی مناسب برای آنان از امور مهمی است که کتابخانههای عمومی باید در دستور کارداشته باشند.
با این حال، برای شفافسازی دلایل فنی و اداری پیشآمده در کتابخانه عمومی شهر اصلاندوز، نکات ذیل به آگاهی میرسد:
شهرستان اصلاندوز در حال حاضر دارای دو باب کتابخانه عمومی (شهید آوینی در شهر اصلاندوز و امام جعفر صادق (ع) در روستای قرهقباق) است.
این دو مکان ارجمند در سالهای گذشته با تکیه بر تلاش کارکنان خدوم و مدیر شایسته شهرستان همواره در خدمت اهالی فرهنگ بوده است.
در سال جاری به علت استعفای یکی از کتابداران توانمند کتابخانه شهید آوینی که در آزمون استخدامی سایر ادارات پذیرفته شده بود، کتابخانه با کاهش فعالیت روبرو شد. با این حال اما فرآیند جایگزینی و جذب نیروی جدید مراحل قانونیِ جذب و گزینش را طی میکند و به زودی نیروی شایسته و توانمند فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
از دیگر سو علاوه بر چالش مذکور، در کمال تاسف تنها کارمند و کتابدار دیگرِ این مجموعه در حین انجام وظیفه دچار سانحه شکستگی پا شد و ناگزیر به سپری کردن دوره نقاهت است.
روشن است که این رخداد غیرمترقبه، موجب بروز وقفه کوتاهمدت در فعالیت کتابخانه در ایام اخیر شد.
با این حال اما به تدبیر ادارهکل و مدیریت شهرستان کتابخانه سه روز در هفته پذیرای مراجعهکنندگان و اعضای کتابخوان بوده است.
در پایان، به اطلاع دانشآموزان عزیز و والدین گرامی میرساند: با پایان یافتن دوره درمان همکار محترم کتابدار و بازگشت ایشان به محل کار در روزهای آتی، و همچنین با نهایی شدن فرآیند جذب نیروی جدید، شاهد بازگشایی بیوقفه و پویایی مضاعف هر دو کتابخانه شهرستان اصلاندوز و خدمترسانی خواهیم بود.
کتابخانههای عمومی استان اردبیل، خود را خادمِ عموم مردم، وامدار سرمایههای انسانی و از آن جمله دانشآموزان عزیز میداند.
بیتردید تمام تلاش خود را برای جبران این خلاء کوتاه و ارتقای خدمات فرهنگی به کار بسته و میبندیم.
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