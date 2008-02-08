به گزارش خبرنگار مهر، خواجویی در ابتدای این نشست گفت: "16 سال از سینما دور بودم و البته در این فاصله در تلویزیون کار می‌کردم. قصه "محیا" سال 81 توسط افسانه قاسمی در قالب طرحی به ما ارائه شد و من از آن استقبال کردم. وی فیلمنامه‌ای نوشته بود که من در آن جز آشنایی جاوید و محیا بقیه قصه را تغییر دادم. حدود چهار سال فیلمنامه را نوشتم و بازنویسی کردم."

جمیدی بازیگر "محیا" هم گفت: "روزی که کارگردان از من دعوت کرد نقش محیا را بازی کنم یک چیزهایی درباره این شخصیت شنیده بودم و وقتی فیلمنامه را خواندم متوجه تفاوت این نقش شدم. برای بازی در این نقش چند بار به غسالخانه رفتم و دیدم مرده ‌شورها با آدم‌های عادی فرق ندارند. یک هفته که آنجا بودم متوجه شدم اکثر مرده‌‌شورها خانم‌های جوان و باسوادند."

در ادامه برزو ارجمند در مورد بازی‌های تکراری خود گفت: "من پیشنهاد بهتر ندارم. متأسفانه در ایران وقتی یک بازیگر در نقشی جا می‌‌افتد همه پیشنهادها یکنواخت می‌شود. من برخی نقش‌هایی را که بازی می‌‌کنم به خاطر حرفه بازیگری است و برخی دیگر مانند "ساعت شنی" را برای دلم بازی می‌‌کنم."

سعیدی دیگر بازیگر "محیا" درباره آشنایی خود با کارگردان گفت: "من با خواجویی سال 86 در مجموعه "کهنه‌سوار" آشنا شدم. در مورد "محیا" هم از همان ابتدا کارگردان به من گفت یک شخصیت به نام کرم در فیلم هست که تو باید آن را بازی کنی. البته سعی کردم این شخصیت تبدیل به تیپ نشود."

حمیدی در ادامه درباره نقش‌های مثبت همیشگی خود گفت: "برخی معتقدند به خاطر چهره ام باید نقش مثبت بازی کنم. من هم سعی می‌کنم اگر همه نقش‌ها مثبت هستند بین آنها تفکیک ایجاد کنم. من هم مانند هر بازیگری دوست دارم بازی در نقش‌های متفاوت را تجربه کنم."