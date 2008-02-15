به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قانون"اجازه ایجاد ردیف مستقل به دولت برای موسسات آموزشیو پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی" که توسط رئیس جمهور به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شده، دولت مکلف است در لایحه بودجه سال 1387 برای موسسات آموزشی و پژوهشی که تاکنون فاقد ردیف مستقل بودهاند بنا به تصویب شورای گسترش آموزش عالیوپیشنهاد هریک از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، ردیف بودجه مستقل ایجاد کند.
بر اساس این قانون، اعتبار مورد نیاز هر موسسه مشمول، متناسب با جمعیت دانشجویی آن و براساس بودجه سرانهدانشجویی توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از اعتبارات دانشگاه مادر کسر و در ردیف ایجاد شده منظور میشود.
موسسات آموزش عالی وپژوهشی وابسته به سایردستگاههای اجرائی نیزپس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های مذکور، مشمول این قانون خواهند شد.
این قانون که در تاریخ دوم دی ماه 1386 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از آن در تاریخ12 دی به تایید نهایی شورای نگهبان رسید ، در تاریخ 20 بهمن ماه از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
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