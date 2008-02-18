25 درصد جمعیت بالای 15 سال ایران در معرض مصرف سیگار قرار دارند

دکتر حسن آذری پور با تاکید بر اینکه چنین وضعیتی تنها مختص کشور ما نبوده و در تمام دنیا مشاهده می شود، به خبرنگار مهر گفت: 25 درصد از جمعیت بالای 15 سال ایران در معرض شیوع مصرف مواد دخانی قرار دارند.

وی در عین حال وضعیت ایران نسبت به کشورهای منطقه را مطلوب تلقی کرد و افزود: البته هر اندازه از جمعیت کشور که در معرض شیوع مصرف مواد دخانی قرار داشته باشند، نامطلوب است.

عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، ادامه داد: تحقیقات علمی نشان می دهد مردان بیشتر به بیماریهای قلبی، سرطان ریه و دستگاه تنفسی مبتلا می شوند که بخشی از آنها می تواند از عوارض مصرف مواد دخانی باشد.

آذری پور، بیماریهای قلبی و عروقی را جزء سرلیست های بیماریهای منجر به مرگ و میر در ایران دانست و افزود: نگرانی ما از بابت جمعیت جوان کشورمان است.

وی با اشاره به این مطلب که بیش از 70 درصد جمعیت ایران را افراد زیر 30 سال تشکیل می دهند، نسبت به شیوع مصرف سیگار در سنین 13 تا 15 سال و حداکثرتا 25 سالگی، هشدار داد و گفت: 50 میلیون نفر از جمعیت 70 میلیونی جامعه را افراد زیر30 سال تشکیل می دهند که نیمی از آنان جنس مذکر هستند.

عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت تصریح کرد: احتمال گرایش به مصرف سیگار بعد از 25 سالگی تا 5 برابر کاهش می یابد و از همین رو می بایست مراقب سلامت نوجوانان و جوانان بود که در معرض مصرف مواد دخانی قرار نگیرند.