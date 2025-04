کرفس؛ دوست قلب و دشمن فشار خون

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، کرفس گیاهی علفی از خانواده گیاه شناسی است که شامل جعفری، هویج، شوید و رازیانه نیز می‌شود. گیاهانی که برای ریشه کشت می‌شوند، معروف به کرفس، گونه‌ای متمایز از گیاهانی هستند که برای ساقه‌هایشان کشت می‌شوند، ما در مورد کرفس در این مقاله صحبت می‌کنیم.گیاه کرفس ساقه‌های بلند و فیبری تولید می‌کند که ترد، آبدار و معطر، با طعم علف، شیرین و تند است.

کرفس همچنین یک عنصر رایج در سوپ‌ها، دلمه‌ها، چاشنی‌ها، سالادها، سالادها، غذاهای گوشتی سرخ شده و بریان شده و سرخ کردنی‌ها است. دانه کرفس را می‌توان علاوه بر ساقه و ریشه آن خشک کرد و به عنوان ادویه به دو صورت کامل و آسیاب شده استفاده کرد. و برگ‌ها را می‌توان به عنوان یک سبزی معطر در بسیاری از غذاها و همچنین خشک و به عنوان چاشنی استفاده کرد.

کرفس سرشار از آنتی اکسیدان هایی است که به مبارزه با رادیکال‌های آزاد محرک سرطان کمک می‌کند. حاوی دو فلاونوئید زیست فعال - آپیژنین و لوتئولین - است که ممکن است سلول‌های سرطانی را در بدن از بین ببرد. آپیژنین یک عامل پیشگیری کننده از شیمی درمانی است و خواص ضد سرطانی آن رادیکال‌های آزاد را در بدن از بین می‌برد و باعث مرگ سلول‌های سرطانی می‌شود. همچنین باعث افزایش اتوفاژی می‌شود، فرآیندی که از طریق آن بدن سلول‌های ناکارآمد را که به پیشگیری از بیماری کمک می‌کند، حذف می‌کند.

خاصیت ضد سرطانی لوتئولین فرآیند تکثیر سلولی را مهار می‌کند.این فلاونوئیدهای موجود در کرفس پتانسیل درمان سرطان پانکراس و سینه را دارند. همچنین گفته می‌شود کرفس دارای پلی استیلن‌های زیست فعال است. این ترکیبات محافظ شیمی درمانی پتانسیل جلوگیری از تشکیلات سرطانی متعدد را دارند.

خواص کرفس برای کاهش التهاب

کرفس مملو از آنتی اکسیدان های گیاهی است که دارای خواص ضد التهابی است. این سبزی همچنین منبع مهمی از فلاونول ها است. مطالعه دیگری که توسط دانشگاه ایالتی اوهایو انجام شد نشان داد که آب کرفس برای لاغری یا عصاره کرفس نیز فعالیت پروتئین‌های خاصی را که با التهاب مرتبط هستند کاهش می‌دهد.

خواص کرفس برای تنظیم فشار خون

کرفس حاوی یک ماده شیمیایی گیاهی به نام فتالید است که دیواره سرخرگ‌ها را شل می‌کند و جریان خون را افزایش می‌دهد. همچنین ماهیچه‌های صاف رگ‌های خونی را منبسط می‌کند و به کاهش فشار خون کمک می‌کند. یک مطالعه ایرانی که روی موش‌ها انجام شد، خواص ضد فشار خون کرفس را به همان فیتوشیمیایی نسبت داد. کرفس همچنین سرشار از نیترات است که ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. بررسی‌های دیگر در مورد مشخصات فیتوشیمیایی عصاره دانه کرفس نیز نشان می‌دهد که ممکن است سطح فشار خون را کاهش دهد.

خواص کرفس برای سلامت قلب و عروق

کرفس معمولاً به عنوان یک عامل ضد فشار خون در طب سنتی تجویز می‌شود. می‌تواند به حفظ سلامت قلب و عروق کمک کند. مطالعه‌ای که در ایران انجام شد نشان داد که عصاره برگ کرفس می‌تواند پارامترهای قلبی عروقی متعددی مانند کلسترول، تری گلیسیرید و کلسترول بد را بهبود بخشد. کرفس سرشار از پلی فنول است که دارای فواید ضد التهابی و قلبی عروقی است. با این حال، تحقیقات بیشتری برای درک این مزیت کرفس در انسان مورد نیاز است.

کمک کننده هضم غذا

باز هم تحقیقات در این زمینه محدود است. با این حال، شواهد حکایتی نشان می‌دهد که کرفس ممکن است سلامت دستگاه گوارش را تقویت کند. فیبر طبیعی موجود در کرفس آن را به یک ماده غذایی مهم برای سیستم گوارش تبدیل می‌کند. فیبر محلول در کرفس توسط باکتری‌های روده بزرگ تخمیر می‌شود. این فرآیند تخمیر اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه تولید می‌کند که یکی از آنها (بوتیرات) سلامت دستگاه گوارش را ارتقا می‌دهد. کرفس همچنین حاوی فیبر نامحلول است و ممکن است حرکات روده را تقویت کند.

خواص کرفس برای تقویت ایمنی

کرفس حاوی ویتامین C است. این ماده مغذی ممکن است ایمنی را تقویت کند. آنتی اکسیدان های موجود در کرفس نیز می‌توانند در بهبود ایمنی شما نقش داشته باشند. مشخص شده است که سلول‌های متعدد سیستم ایمنی برای عملکرد بهینه و پیشگیری از بیماری به ویتامین C وابسته هستند. همچنین مشخص شده است که مکمل ویتامین C باعث افزایش غلظت ایمونوگلوبولین ها در خون می‌شود که ترکیبات کلیدی سیستم ایمنی هستند. با این حال، برای درک این مزیت کرفس به تحقیقات بیشتری نیاز است.

آب کرفس برای لاغری

کرفس می‌تواند ترکیبی ترد و خوشمزه برای بسیاری از غذاها باشد و دانه‌ها و عصاره‌های آن ممکن است طیف وسیعی از فواید سلامتی را ارائه دهند. همچنین می‌تواند یک میان وعده مفید و کم کالری درست کند. شایان ذکر است که طب سنتی و اکثر تحقیقات بیشتر بر روی عصاره کرفس متمرکز شده است تا مصرف چوب کرفس، با این حال، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد مصرف انواع میوه‌ها و سبزیجات تازه می‌تواند از بسیاری جهات برای سلامتی فرد مفید باشد.