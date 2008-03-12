به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری زنیت، کاردینال برتونه با شیخ آذربایجان الله شکور پاشازاده رئیس دفتر قفقاز، رهبران دینی کلیسای ارتدکس روسیه و جامعه یهودی دیدار کرد.

الله شکور پاشازاده که نشان عالی سیاسی از طرف پاپ بندیکت شانزدهم برای ترویج زندگی مسالمت آمیز میان مؤمنان دریافت کرد مورد تقدیر کاردینال برتونه نیز قرار گرفت.

وزیر امور خارجه واتیکان از رهبر دفتر مسلمانان قفقاز برای ثبات و زندگی مسالمت آمیزی که رویکردهای وی برای آذربایجانی ها و مؤمنان به تمام ادیان آن ایجاد کرده تجلیل کرد.

پاشازاده در سال 2002 همچنین با پاپ ژان پل دوم هنگام سفر وی به آذربایجان دیدار کرد.

برتونه به عنوان نزدیکترین مشاور پاپ گفت: مقر پاپ به تمام افرادی که در ترویج درک صحیح و زندگی مؤثر و مسالمت آمیز میان ادیان مختلف تلاش می کنند احساس نزدیکی می کند و از تلاش افرادی که برای برقراری صلح می کوشند و حمایت می کند.

وزیر امور خارجه واتیکان روز جمعه 17 اسفند ماه به نمایندگی از مقر پاپ نخستین کلیسای کاتولیک این کشور را در زمینی که توسط حیدر علیوف رئیس جمهور وقت آذربایجان به ژان پل دوم اهدا شده بود را افتتاح کرد.

وی گفت: ساخت این کلیسا نماد حقیقی آزادی دینی در سرزمینی است که بیشتر آن را مسلمانان تشکیل داده اند.

همچنین روز شنبه برتونه از مسجد، کلیسا و کنیسه باکو دیدار کرد.

از 8 میلیون نفر جمعیت این کشور 93 درصد را مسلمانان تشکیل داده اند.