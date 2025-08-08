به گزارش خبرنگار مهر، موکب و خیریه صاحب‌الزمان (عج) در شهرستان نقده استان آذربایجان غربی، نمونه‌ای موفق از فعالیت‌های جهادی مردمی است که بدون وابستگی به نهادهای دولتی و تنها با اتکا به حمایت‌های مردمی، طی سال‌های اخیر به یکی از نهادهای قابل اعتماد در منطقه تبدیل شده است.

این مجموعه با مدیریت یکی از اعضای شورای شهر نقده، از سال ۱۳۹۶ آغاز به کار کرده و اکنون با داشتن ۴۰ عضو ثابت، در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و امدادرسانی فعال است. وی درباره ساختار فعالیت‌هایشان می‌گوید: هیچ‌گاه وامدار نهاد یا جریانی نبوده‌ایم. پایه و اساس کار ما اراده مردم بوده است و خدماتی که ارائه می‌دهیم از مردم برای مردم است.

موکب صاحب‌الزمان هرساله در ایام اربعین حسینی، در عمود ۱۱۴۶ مسیر نجف به کربلا (هشت کیلومتری شهر کربلا) مستقر می‌شود و به زائران خدمت‌رسانی می‌کند. همچنین سالنی با ظرفیت دوهزار نفر در شهر نقده برای میزبانی زائران تجهیز شده است. در ایام کرونا، این موکب به‌جای خدمات اربعین، با منابع جمع‌آوری‌شده اقدام به تهیه لوازم بهداشتی، مواد ضدعفونی‌کننده و بسته‌های کمک آموزشی برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار کرد.

فعالیت این گروه محدود به ایام خاص نیست؛ در طول سال، خانواده‌های نیازمند شناسایی و حمایت می‌شوند. تهیه جهیزیه، بازسازی مساجد و کمک‌رسانی در حوادث طبیعی از دیگر فعالیت‌های این مجموعه است. در جریان زلزله خوی، این گروه از نخستین تیم‌هایی بود که به منطقه اعزام شد و به مدت ده روز با پخت غذای گرم و توزیع اقلام ضروری در کنار مردم آسیب‌دیده حضور داشت.

این عضو شورای شهر نقده تأکید دارد که تمامی کمک‌های مردمی مطابق نیت خیرین هزینه می‌شود. به گفته او: اگر فردی برای خیریه هزینه کند، پول او در همان بخش خرج می‌شود و اگر برای موکب یا هدف خاصی کمک کند، دقیقاً در همان مسیر استفاده می‌شود.

با وجود عدم دریافت کمک از نهادهای رسمی، استقبال مردم از فعالیت‌های این مجموعه چشمگیر بوده است. این گروه از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت استفاده می‌کند و با پشتوانه اعتماد عمومی، فعالیت‌های خود را توسعه داده است.

این خیریه با بیش از ۱۷ سال سابقه ارتباط با مسئولان شهر و امام جمعه، هیچ‌گاه وابستگی به دولت نداشته است و اعتماد مردم را بزرگ‌ترین سرمایه خود می‌داند.