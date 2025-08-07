بیانیه وزارت خارجه به مناسبت سالگرد حمله به کنسولگری ایران در مزارشریف

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد جنایت حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف و شهادت دیپلماتهای ایرانی بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفدهم مرداد سالگرد شهادت مظلومانه دیپلماتها و خبرنگار ایرانی در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف افغانستان است.
بیست و هفت سال پیش در چنین روزی، ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف افغانستان مورد هجوم تروریستهای مسلح قرار گرفت و هشت نفر از دیپلماتهای ایرانی شاغل در سرکنسولگری شامل ناصر ریگی، نورالله نوروزی، کریم حیدریان، رشید پاریاو فلاح، حیدرعلی باقری، محمدعلی قیاسی، مجید نوری نیارکی و محمدناصر ناصری، بههمراه محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به شهادت رسیدند.
بدون تردید این تهاجم تروریستی، یکی از فجیعترین نمونههای نقض فاحش حقوق بینالملل در حوزه روابط دیپلماتیک-کنسولی به شمار میآید که با محکومیت قاطع بینالمللی، از جمله طبق قطعنامه شماره ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مواجه شد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یاد و خاطره دیپلماتها و خبرنگار شهید را گرامی داشته و از خداوند رحمان برای آنها علو درجات و رحمت واسعه الهی مسئلت میکند.
جمهوری اسلامی ایران همچنان بر لزوم روشنشدن ابعاد این جنایت تروریستی از جمله شناسایی عاملان و آمران آن و نیز اتخاذ اقدامات ملموس برای اجرای عدالت تاکید دارد و این موضوع را به صورت جدی پیگیری میکند.
