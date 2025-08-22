به گزارش خبرنگار مهر، خشک شدن دریاچه ارومیه، اقتصاد کشاورزی نقده را به شدت تحتتأثیر قرار داده و بر شمار نیازمندان این منطقه افزوده است. در این شرایط، خیریه «نسیم رحمت» به مدیریت پرویز محمدی تلاش میکند با توزیع بستههای معیشتی و ارائه وامهای قرضالحسنه بخشی از فشار معیشتی مردم را کاهش دهد.
پرویز محمدی، عضو هیئت علمی بازنشسته آموزش و پرورش و مدیر خیریه «نسیم رحمت» نقده در استان آذربایجان غربی، از تأثیر مستقیم خشک شدن دریاچه ارومیه بر افزایش مشکلات اقتصادی مردم این منطقه خبر داد. به گفته او، شغل اصلی مردم نقده کشاورزی است و کاهش منابع آبی، معیشت آنان را با بحران روبهرو کرده است. دولت طرح کشت جایگزین را پیشنهاد کرده اما بخشی از کشاورزان در برابر آن مقاومت دارند که این مسئله به تعمیق مشکلات اقتصادی و تبعات اجتماعی منجر شده است.
محمدی با اشاره به سابقه فعالیتهای خیرخواهانه خود گفت: از سالها پیش با همکاری خیرین مقیم تبریز، ارومیه، تهران و حتی خارج از کشور، کمکهای نقدی و غیرنقدی جمعآوری و میان نیازمندان نقده توزیع میکردیم. او افزود: سنت خیرخواهی در نقده سابقهای طولانی دارد و بسیاری از چهرههای سرشناس این شهر همچون سیفالله جلیلی و منصور بنابی در تهران از بانیان ساخت مساجد و حسینیهها و پشتیبان کارهای عامالمنفعه بودند.
این فعال اجتماعی توضیح داد: به پیشنهاد دوستان، فعالیتهای ما در سال ۱۳۹۶ به شکل رسمی درآمد و پس از دریافت مجوز از کمیته امداد، «نسیم رحمت» آغاز به کار کرد. اکنون مهمترین محور فعالیت ما توزیع بستههای معیشتی در میان خانوادههای نیازمند است. همچنین صندوقی در یکی از مساجد شهر ایجاد کردهایم که هر ماه وامهای قرضالحسنه در اختیار چند خانواده قرار میدهد.
محمدی با اشاره به اقدامات خیریه در بحرانهای ملی گفت: در زمان وقوع سیل آققلا در استان گلستان، بیشترین میزان کمک از سوی مردم نقده ارسال شد و تیم ما دو بار در منطقه حضور یافت. پس از زلزله ورزقان نیز دو مرتبه به این شهرستان اعزام شدیم. در زلزله خوی نیز ضمن حضور میدانی، مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان وجه نقد و بیش از ۱۰۰ میلیون تومان لباس اهدایی مردم نقده میان زلزلهزدگان توزیع شد.
وی در پایان تأکید کرد: گروه خیریه نسیم رحمت متشکل از جوانان متدین و خیراندیش نقده است که تلاش میکنند با همیاری مردم و خیرین، بخشی از آلام اقتصادی و اجتماعی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه را کاهش دهند.
