خبرنگاران شریک حکمرانی و توسعه قزوین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگاربر نقش بی‌بدیل و محوری خبرنگاران در روشنگری افکار عمومی و پیشبرد دموکراسی تاکید و اظهار کرد: این قشر فرهیخته، تنها روایت‌گر صرف نیستند، بلکه شرکایی فعال در فرآیند حکمرانی و توسعه جامعه محسوب می‌شوند.

استاندار قزوین با اشاره به رسالت تاریخی خبرنگاران افزود: خبرنگاران باید در جایگاه حقیقی و تاثیرگذار خود بایستند؛ جایگاهی که پژواک‌دهنده حقیقت و خاستگاه آگاهی‌بخشی به جامعه است.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ کرامت حرفه‌ای اصحاب رسانه، افزود که از ابتدای تصدی مسئولیت خود در استان، همواره بر حفظ شأن و منزلت خبرنگاران پافشاری کرده است. هیچ رسانه‌ای را از جلسات کنار نگذاشتیم و هیچ خبرنگاری را محدود نکردیم. همچنین هرگز در محتوای نگارش‌شده توسط آنان دخالتی نکردیم؛ این رویکرد، بیانگر باور عمیق ما به آزادی رسانه و احترام به رسالت خطیر مطبوعات است.

نوذری در ادامه، به مشکلات و گلایه‌های صنفی اهالی رسانه اشاره کرد و گفت: وجود اختلاف‌نظر یا مسائل درون‌خانوادگی در هر صنفی طبیعی است اما آنچه اهمیت دارد، حل‌وفصل این مسائل در داخل خانواده رسانه‌ای استان است تا مانع از همبستگی و یکپارچگی نشود.

استاندار قزوین، خطاب به خانه مطبوعات و فعالان رسانه‌ای استان، انتظارات خود را مطرح کرد: از رسانه‌های استان انتظار می‌رود، علاوه بر پیگیری مطالبات صنفی، در تقویت انسجام درونی، ارتقاء آموزش حرفه‌ای خبرنگاران، حل مشکلات زیرساختی و مهم‌تر از همه، حفظ اخلاق حرفه‌ای پیشگام باشند.

وی با استقبال از نقد سازنده، یادآور شد: اگر هم نقدی وجود دارد، باید منصفانه، مستدل و عمیق باشد. نقد، جزئی جدایی‌ناپذیر از ذات خبرنگاری است و ما از آن استقبال می‌کنیم.

در پایان، استاندار قزوین بر حمایت همه‌جانبه از خبرنگاران تاکید کرد و گفت: ما با تمام توان، آماده حمایت از خبرنگاران هستیم؛ از حل مسائل معیشتی گرفته تا طرح‌های مسکن و آموزش. اما در مقابل، از شما نیز می‌خواهیم در کنار ما برای توسعه استان، رشد گردشگری، ارتقای حکمرانی و عبور از بحران‌ها تلاش کنید؛ چرا که بدون حضور و همراهی رسانه‌، هیچ توسعه‌ای به سرانجام نخواهد رسید.