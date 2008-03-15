مغز ابررایانه ای خرمگس اطلاعات را در 30 هزارم ثانیه پردازش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خرمگس نوعی حشره از دسته مگسها است که به خاطر سرعت بالایی که در پرواز دارد، بسیار معروف است.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاههای ایندیانا و پرینستون نیوجرسی که نتایج تحقیقات خود را در ژورنال "کتابخانه عممومی آمریکا" (Plos) منتشر کرده اند، کشف کردند که حتی اطلاعاتی که در اثر یک تحریک بصری بسیار کوتاه ایجاد شده اند نیز می توانند در مغز این حشره رمزگشایی شوند.

به گفته این محققان، انسان توانایی ثبت تغییراتی را که در اثر یک تحریک کوتاه حسی ایجاد می شود، ندارد. درحالیکه این نوع مگس دارای این پدیده طبیعی است. به طوری که سیستم عصبی آن می تواند اطلاعات را بسیار سریع پردازش کند. در حقیقت زمان واکنش این پردازش کمتر از 30 هزارم ثانیه است.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "خرمگس در مدت پرواز باید به سرعت یک سری از اطلاعات پیچیده را تجزیه کند. ما در این تحقیقات تصمیم گرفتیم سیستم بینایی این حشره را برای درک اینکه مغز چگونه می تواند این اطلاعات بسیار پیچیده را در این مدت زمان بسیار کوتاه و به روشی تا این حد موثر پردازش کند، مورد بررسی قرار دهیم."

به همین منظور این محققان، یک نورون حسی- حرکتی را در مغز خرمگس مورد بررسی قرار دادند و در این آزمایش یک تحریک پرواز را در یک محیط طبیعی که هر دو هزارم ثانیه سرعت آن تغییر می کرد به خرمگس وارد و کشف کردند که این حشره تنها در مدت 30 هزارم ثانیه می تواند این اطلاعات را در مغز خود پردازش کند.

از نظر تئوری هر 30 هزارم ثانیه یکبار این نورون حسی- حرکتی مغز خرمگس می تواند بیش از یک میلیارد ترکیب "روشن- خاموش" را بروز دهد.