به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران در سالن اجتماعات دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به وضعیت نگران‌کننده جمعیت و سلامت استان اظهار کرد: اقدام فوری و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بحران‌های پیش‌رو مورد تاکید است.

رئیسی با بیان اینکه استان گیلان نخستین استان کشور با نرخ رشد جمعیت منفی است، افزود: نرخ جایگزینی جمعیت در گیلان ۲.۱ است اما در حال حاضر این عدد به زیر یک رسیده و به معنای کاهش شدید جمعیت است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: شهرستان بندرانزلی پایین‌ترین نرخ فرزند آوری را با حدود شش دهم دارد.

وی با بیان اینکه اگر جمعیت در چاله باشد امکان نجات وجود دارد اما گیلان در چاه جمعیتی قرار گرفته و نیازمند اقدامات فوری است گفت: وزارت بهداشت مسئول سلامت جمعیت است نه افزایش آن و فرهنگ‌سازی برای فرزندآوری باید با همکاری همه دستگاه‌ها انجام شود.

نرخ بالای سزارین و ضرورت ترویج زایمان طبیعی

معاون وزیر بهداشت در ادامه با انتقاد از نرخ بالای سزارین در گیلان گفت: بیش از ۸۰ درصد زایمان‌ها در استان گیلان به صورت سزارین انجام می‌شود در حالی که این میانگین جهانی زیر ۲۰ درصد است و این موضوع سلامت مادران را تهدید می‌کند و باید سالانه حداقل ۵ درصد از این نرخ کاسته شود.

وی ترویج زایمان طبیعی بدون درد را یکی از راهکارهای مهم برای کاهش سزارین دانست و خواستار اصلاح طرح‌های مرتبط با زایمان شد.



رئیسی با اشاره به کمبود تخت‌های بیمارستانی در استان گفت: تا پایان دولت، بیش از هزار تخت درمانی به استان گیلان اضافه خواهد شد همچنین ۳۰ درصد تخت‌های بخش دولتی در سال آینده افزایش می‌یابد.

وی افزود: زیرساخت‌های بهداشتی در مراکز روستایی، به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی، دچار ضعف است لذا باید برنامه پزشک خانواده و جذب بهورزان باید در اولویت قرار گیرد.

نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ راهکار ساماندهی خدمات سلامت

معاون وزیر بهداشت با تأکید بر راه‌اندازی نظام ارجاع و پزشک خانواده در استان گفت: این نظام باید به‌گونه‌ای طراحی شود که یک تیم سلامت، خانواده‌ها را تحت پوشش قرار دهد.

رئیسی تصریح کرد: ارائه خدمات مستقیم در بخش دولتی و خدمات با تعرفه دولتی در بخش خصوصی دو مسیر اصلی در نظام سلامت هستند.

رئیسی با اشاره به نرخ بالای سالمندی در استان گیلان گفت: در حالی که نرخ سالمندی کشور حدود ۹ الی ۱۰ درصد است این رقم در گیلان تقریباً دو برابر است.

وی بابیان به بیماری‌هایی مانند دیابت، فشار خون و بیماری‌های قلبی در سالمندان استان شیوع بالایی دارد افزود: در بحث معیشت کارکنان و دانشجویان حوزه سلامت، اقدامات جدی در حال انجام است و دستورات مربوط به صورت کارانه از اول مرداد ابلاغ شده است.

شاخص‌های مثبت سلامت در گیلان

معاون وزیر بهداشت در پایان با اشاره به نقاط قوت استان گفت: نرخ واکسیناسیون در گیلان از میانگین کشوری بالاتر است و میزان مرگ‌ومیر نوزادان به ۶.۷ در هزار رسیده که از شاخص‌های درخشان استان محسوب می‌شود

وی سپس از افتتاح مرکز جامع سلامت اجتماعی «سراج» در بندرانزلی خبر داد و آن را گامی مهم در ارتقای خدمات سلامت دانست و ابراز امیدواری کرد: چنین مراکزی در سایر شهرستان‌های استان نیز راه‌اندازی شود.