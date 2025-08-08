حبیب‌الله بوربور، رئیس مجمع خیرین کشور، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مهر، با تبریک انتصاب حمیدرضا شاه‌حسینی به عنوان رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، حضور وی در این جایگاه را مغتنم دانست و اظهار داشت: با توجه به سابقه و فعالیت مؤثر ایشان در مجمع خیرین کشور و اشراف کامل بر طرح‌های جاری، انتظار می‌رود اجرای طرح [روزی به یاد دیروز] در سطح مدارس با جدیت دنبال شود.

وی افزود: در این طرح، هر فرد می‌تواند در بازسازی و نوسازی مدرسه‌ای که در آن تحصیل کرده مشارکت کند، حرکتی که نه‌تنها از نظر اجتماعی و عاطفی اثرگذار است، بلکه موجب مشارکت هدفمند در ارتقا زیرساخت‌های آموزشی نیز خواهد شد.

وی در ادامه به تشریح روند بازسازی ساختارهای استانی مجمع پرداخت و گفت: انتخابات تأسیس یا دوره جدید هیئت‌مدیره شعب استانی، تا پیش از ۲۲ مهرماه، در کلیه استان‌هایی که هنوز انتخابات برگزار نکرده‌اند، به جز استان اصفهان، انجام خواهد شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای انتخابات در استان‌های آذربایجان شرقی و مازندران خبر داد.

رئیس مجمع خیرین کشور با اشاره به نقش نیروهای مردمی در مدیریت بحران، اظهار داشت: یکی از محورهای اساسی در مأموریت مجمع، ساماندهی نیروهای داوطلب در شرایط بحرانی است. در همین راستا، جلسات متعددی با مسئولان سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر برگزار شد و ظرفیت‌های موجود مجمع به‌طور کامل به ایشان معرفی شد.

وی افزود: لیست‌های تفکیک‌شده و جامعی از نیروهای داوطلب در حوزه‌های تخصصی مانند پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی در اختیار داریم و آمادگی داریم که در مواقع بحرانی، هرگونه خلأ احتمالی در حوزه سلامت را در کنار وزارت بهداشت پوشش دهیم.

رئیس ملی خیرین ایران همچنین با اشاره به اهمیت خدمات روان‌محور در شرایط اضطراری تصریح کرد: از ظرفیت انجمن روانشناسی اسلامی که از اعضای فعال مجمع است، برای ارائه حمایت‌های روانی به داوطلبان استفاده می‌شود.

بوربور به بررسی علمی طرح نظام خیر و احسان اشاره و خاطر نشان کرد: در نشست اخیر در این زمینه زهرا میرابیان، پژوهشگر حوزه خیریه، گزارشی تطبیقی درباره ساختار خیریه‌ها در کشورهای قطر، مالزی و ژاپن ارائه کرد.

وی تأکید داشت که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها با تکیه بر ظرفیت نهادهای مردم‌نهاد، فرآیند صدور مجوز و نظارت بر فعالیت خیریه‌ها را مدیریت می‌کنند.

رئیس مجمع خیرین کشور ادامه داد: پس از ارائه این گزارش، اعضای حاضر از جمله صلاح‌الدین دلشاد، عیسی فرهادی، اشکان تقی‌پور و نادر ریاحی سامانی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، مقرر شد کشورهای انگلستان و کانادا نیز به فهرست مطالعه تطبیقی اضافه شوند تا دامنه این پژوهش توسعه یابد.

در ادامه، این فعال اجتماعی به نقل از محمدرضا پاکروان، دیپلمات پیشین و عضو مجمع خیرین کشور، از ظرفیت‌های بین‌المللی پیشرو سخن گفت و افزود: وی پیشنهاد داد با استفاده از ارتباطات مؤثر با مرکز دوستی کشورهای آسیایی و پانزده کشور فارسی‌زبان عضو سازمان اکو، تعاملات خیریه‌ای بین‌المللی شکل گیرد.

بور بور در پایان خاطرنشان کرد: این دیپلمات باسابقه، همچنین اعلام آمادگی کرد که تجربیات خود در زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت خیریه‌ها را در اختیار مجمع قرار دهد. بر همین اساس، مقرر شد در جلسه آتی، یکی از همکاران ایشان گزارشی تخصصی ارائه کند.

رئیس مجمع خیرین کشور اعلام کرد: این مجمع با هدف بهره‌گیری از تجربیات جهانی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی برای نوسازی و بهبود ساختار خیریه‌ها را در دستور کار دارد.