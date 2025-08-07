توکل آبشناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح ۷ پروژه جهاد کشاورزی با ۳۵ میلیارد تومان اعتبار در هفته دولت اظهار کرد: این پروژهها ۱۰۴ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی دارند که در نهاوند افتتاح و به بهره برداری میرسند.
وی افزود: این طرحها شامل سیستمهای آبیاری تحت فشار، احداث گلخانه، استخر ذخیره آب، کشت مارچوبه و سایر پروژههای مرتبط با ارتقای بهرهوری و افزایش تولید بخش کشاورزی نهاوند است.
آبشناس با اشاره به آغاز فصل گرما و افزایش خطر وقوع حوادث در استخرهای کشاورزی خاطرنشان کرد: مالکان استخرهای کشاورزی موظف به رعایت کامل پروتکلهای ایمنی هستند و در صورت عدم رعایت و بروز حادثه، باید پاسخگوی عواقب نزد مراجع قضائی باشند.
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند عنوان کرد: نصب فنس با پوشش کامل و ارتفاع مناسب، قفل در ورودی، تابلوی هشدار غرقشدگی و تجهیز استخرها به پله اضطراری و وسایل ایمنی مانند تیوپ شناور از جمله الزامات ایمنسازی است که باید توسط مالکان اجرا شود.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این دستورالعملها، کاهش حوادث و ارتقای امنیت در محیطهای کشاورزی به ویژه با توجه به نزدیکی فصل گرماست.
