خبرنگاران، راویان اقتدار ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی ظهر پنج شنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار با یادآوری خبرنگاران، سرداران و اصحاب رسانه‌ای که سال گذشته در میان ما بودند و اکنون جای خالی‌شان احساس می‌شود، گفت: سردارانی که در جمع ما بودند، مایه دلگرمی ما بودند و خار چشم دشمن

وی با اشاره به روز خبرنگار سال گذشته ادامه داد: سال گذشته در روز پاسدار و روز خبرنگار، سردار سلامی گفت: «که یک روز ما نیستیم و شما باید روایت کنید» این جمله برای ما روشن کرد که اگر قرار بود حضرت زینب (س) تنها جنایت شمر و یزید را بازگو کنند، دیگر صدای اقتدار امام حسین (ع) در کربلا به گوش تاریخ نمی‌رسید.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان فارس افزود: قلم خبرنگاران نیز امروز همین نقش را ایفا می‌کند و صدای اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در جنگ روایت‌ها به گوش جهانیان می‌رساند.

رضایی با اشاره به دستور تشکیل قرارگاه مدیریت جنگ در رسانه بلافاصله پس از حمله رژیم صهیونیستی به کشور، افزود: این اقدام، نشان از فهم دقیق در شرایط بحرانی است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان فارس تصریح کرد: در طول جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم کودک‌کش صهیونیستی پیام اقتدار از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر شد و این خبرنگاران بودند که توانستند با روایتگری صحیح و به موقع، موجبات ناامیدی دشمن را فراهم کنند و قلم و پیام خبرنگاران، نقش اساسی در پیروزی در جنگ روایت‌ها ایفا کرد و بار دیگر عظمت ملت ایران را به نمایش گذاشت.