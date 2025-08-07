به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله بوعلی ظهر پنجشنبه در مراسم روز خبرنگار در شیراز گفت: خداوند مالک حقیقی ملک و سلطنت است و هر آنچه در عالم هست، به اراده اوست. در این روز یاد میکنیم از امام عزیز، همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی و همچنین شهدای مبارزه با استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی و همه کسانی که در طول ۱۲ روز حماسه، با تمام وجود در برابر دشمن ایستادگی کردند.
وی با تقدیر از نقش رسانهها در دوران بحران، ادامه داد: در شرایط سخت جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، اصحاب رسانه و خبرنگاران وظیفهای دوچندان داشتند؛ هم باید به خود آرامش میدادند و هم به مردم. حقیقتاً، اصحاب رسانه توانستند با تبیین صحیح و روحیه دادن به مردم، در حفظ آرامش جامعه نقش بسزایی ایفا کنند.
فرمانده سپاه فجر فارس افزود: بخش عمدهای از آنچه در کشور رقم خورد، مدیون تلاشهای صادقانه و مخلصانه خبرنگاران بود که با غیرت و تعهد، از ابعاد مختلف از این کشور دفاع کرده و روحیه مردم را تقویت نمودند.
سردار بوعلی سه رکن اساسی برای هر خبرنگار انقلابی و کشور دوست را تلاش، دقت و ابتکار برشمرد و گفت: در دنیایی که رسانهها با سطح فنی بالا فعالیت میکنند، خلاقیت و ابتکار، چاشنی اصلی موفقیت خبرنگاران ماست. این همان چیزی است که دشمن را غافلگیر میکند و موجب به ثمر نشستن تلاشها میشود.
فرمانده سپاه فجر فارس با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری، تصریح کرد: خبرنگاران، به نوعی باعث صبر و ماندگاری لحظهها میشوند. آنها وقایع را ثبت میکنند و از تزلزل و فراموشی نجات میدهند. هر واقعهای، چه حادثه و چه رویداد مهم، با قلم و تصویر خبرنگار برای همیشه در تاریخ ماندگار میشود.
