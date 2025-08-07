خبرنگاران در خط مقدم روایتگری پیشرفت ها قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رئوف، ظهر پنجشنبه در مراسم روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز، به ویژه شهید صارمی که روز خبرنگار به نام ایشان مزین شده است، گفت: امسال روز خبرنگار حال و هوای خاصی دارد، چرا که با موفقیت کشورمان در نبرد ۱۲ روزه با نظام سلطه همزمان شده است. این نبرد ترکیبی و چند لایه، که نظام سلطه با تمامی ابزارهای خود در مقابل نظام اسلامی صفآرایی کرد، نشان داد که جنگ تنها در حوزه نظامی نیست، بلکه بخش عمدهای از آن در حوزه شناختی و ادراکی است و نقش رسانهها و اصحاب رسانه در این میان، بسیار بزرگ و تأثیرگذار بود.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت رسانه، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همواره اهمیت نقش رسانه به عنوان یک سرمایه را برای همگان روشن میسازند.
مدیرکل صدا و سیمای فارس با بیان اینکه رسانه ملی و تمامی اصحاب رسانه، خبرگزاریها و فعالان فضای مجازی، با هماهنگی قابل توجهی که در طول این جنگ ۱۲ روزه ایجاد شد، حماسهآفرینی کردند، افزود: این هماهنگی منجر به پیروزی بزرگی در عرصه جنگ ترکیبی شد، به گونهای که حتی نشریات خبری آمریکایی نیز به این موضوع اعتراف کردهاند. این موفقیت باعث شد تا نسل جوان ایران، اعتقاداتشان به گفتمان مقاومت بیش از گذشته تعمیق یابد.
رئوف در ادامه به نتایج نظرسنجی که در طول جنگ ۱۲ روزه در سراسر کشور صورت گرفت اشاره کرد و گفت: در این نظرسنجیها، مردم به شکلی قاطع از گفتمان مقاومت حمایت کردند. این همبستگی، همافزایی و وحدتی که با محوریت رسانهها صورت گرفت، توانست ضربه اصلی را به نظام سلطه وارد کند. نظام سلطه در تحلیلهای خود این نکته را نادیده گرفته بود که ملت ایران با رهبری حکیمانه، وحدت خود را به اوج رسانده است.
وی از هماهنگی و همکاری خوب جامعه رسانهای استان فارس، به ویژه رسانههای این استان، تقدیر و تصریح کرد: رسانهها در جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل سعی کردند که وحدت و همبستگی را به خوبی روایت کنند و در کنار آن، با اخبار جعلی و شایعات مقابله نمایند تا افکار عمومی دچار تشویش نشود.
