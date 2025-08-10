به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی، صبح یکشنبه در مراسم روز خبرنگار با گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی و شهدای رسانه، اظهار داشت: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در جنگ ترکیبی ۱۲ روزه با هدف ترور فرماندهان و ایجاد ناامنی، به دنبال تضعیف اراده ملت ایران بودند، اما با هدایت‌های مقام معظم رهبری و ایستادگی مردم، نقشه‌های آنان نقش بر آب شد.

وی افزود: در این جنگ، موشک‌های جمهوری اسلامی ظرف کمتر از ۱۲ ساعت به سمت اهداف تعیین‌شده شلیک شد و دشمن که به پیروزی سریع امیدوار بود، سرانجام به آتش‌بس تن داد. این پیروزی موجب وحدت ملی بی‌سابقه، افزایش محبوبیت رهبر انقلاب و نمایش قدرت موشکی ایران شد.

رضایی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده رسانه در پیش و پس از جنگ، گفت: خبرنگاران، طلایه‌داران حقیقت و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند، «شمشیر تبلیغات برنده‌تر از شمشیر جنگ است». امروز نیز رسالت اصحاب رسانه در مقابله با جنگ‌های شناختی و روایت صحیح از تحولات منطقه، سنگین‌تر از گذشته است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در پایان ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران، خاطرنشان کرد: دشمنان ایران قابل اعتماد نیستند و نقش رسانه‌ها در تحلیل پیامدهای جنگ ۱۲ روزه و آمادگی برای تهدیدات آینده، حیاتی است.