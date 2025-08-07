به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب میرزایی قیری عصر پنجشنبه در مراسم روز خبرنگار شهر گراش، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه اطلاعرسانی گفت: این روز فرصتی است برای تقدیر از تلاشها و نقشآفرینیهای ارزشمند اصحاب فرهیخته رسانه و خبرنگارانی که با آگاهی، تعهد، دلسوزی، وظیفهشناسی، مسئولیتپذیری و امانتداری به روایتگری رویدادها و بیان مطالبات به حق مردمی و روشنگری و انعکاس صحیح خدمات و تلاشهای صورت گرفته در کشور میپردازند و در جهت سلامت فرهنگی و فکری جامعه مجاهدت میکنند.
وی با بیان اینکه خبرنگاران وجدان بیدار جامعه و در خط مقدم جبهه آگاهیبخشی هستند، ادامه داد: جامعه خبرنگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات با روشنگریهای خود میتوانند در راستای هدایت افکار عمومی نقشی مهم ایفا کرده و راه پیشرفت جامعه را هموارتر کنند.
فرماندار گراش افزود: گراش به عنوان شهرستانی که در طول سالیان گذشته به دلایل مختلف نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد، اینک با همراهی و مطالبهگری به حق و ارزشمند اصحاب رسانه در مسیر رفع عقبماندگیهای تاریخی قرار گرفته و نقد سازنده خبرنگاران میتواند زمینه گرهگشایی و رفع مشکلات را در نگین جنوب فراهم آورد.
میرزایی قیری تصریح کرد: امروز و در میانه نبرد روایتها و در مقطعی که دشمنان و بدخواهان امید و اعتماد مردم به نظام اسلامی را نشانه گرفته و از همه توان و امکانات خود برای ناامید کردن مردم و خدشهدار کردن اعتماد عمومی استفاده میکنند، مسئولیت به مراتب سنگینتری متوجه اصحاب فهیم رسانه است و میطلبد که تلاش آنها بسیار هوشمندانه، امیدآفرین و خنثیکننده جنگ ترکیبی دشمن باشد.
