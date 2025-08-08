به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رنجبر در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز، گفت: ما امروز، در سالروز شهادت شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، در کنار تجلیل از مقام شامخ شهدای رسانه‌ای، باید بار دیگر به بازتعریف مأموریت‌های رسانه‌ای در عصر بحران‌های پیچیده و تهدیدات نوظهور بپردازیم.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، هنرمندان و فرهنگیان همچون مهره‌های تسبیح، با پیوندی ناگسستنی به صف ایستادند؛ هر یک با نقش و زبان خود، حلقه‌ای از همدلی، مقاومت و روشنگری را شکل دادند که روح جامعه را استوارتر ساخت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: این اتحاد فرهنگی بر پایه هویت ایرانی اسلامی به زیبایی تا اربعین شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه امتداد یافت و چه تقارنی شکوهمند که به آستانه اربعین حسینی رسید؛ گویی خون مظلومان دیروز با پیام کربلا درهم آمیخت تا حقیقتی بزرگ را بازگو کند، حقیقتی که از دل هنر، ایمان و اتحاد شما ملت شریف ایران می‌جوشد و تا همیشه زنده می‌ماند.

رنجبر در ادامه روز خبرنگار را فرصتی دانست برای ادای احترام به وجدان‌های بیدار جامعه دانست و گفت: خبرنگاران بی‌وقفه، مسئولانه و شجاعانه در مسیر آگاهی‌بخشی و روشنگری گام برمی‌دارند؛ آنان نه تنها در میدان خبر، که در میدان نبرد روایت‌ها، حقیقت را پاسداری می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اشاره به نقش‌آفرینی خبرنگاران در دفاع مقدس ۱۲ روزه و دیگر میدان‌های رسانه‌ای منطقه، افزود: باید بپذیریم که جغرافیای جنگ، سال‌هاست از خاک‌ریزها به ذهن‌ها منتقل شده است، در این شرایط، رسالت خبرنگار فراتر از اطلاع‌رسانی صرف است؛ او در خط مقدم حفظ انسجام ملی، مقابله با تهدیدات روانی و فرهنگی و ساختن سپری برای هویت و امید جامعه ایفای نقش می‌کند.

رنجبر گفت: خبرنگار امروز، صرفاً راوی رویدادها نیست؛ او جریان‌ساز است و افق می‌سازد، نه صرفاً قاب، خبرنگار، کسی‌ست که با شجاعت، تحلیل و تعهد، مرز میان سیاهی و روشنی را شفاف می‌سازد.

وی ادامه داد: در دنیایی که حقیقت در میان انبوه امواج رسانه‌ای گم می‌شود، خبرنگار متعهد، همان فانوس‌دار تاریکی‌هاست برای مردم، برای کرامت انسان، برای ساختن جامعه‌ای روشن‌تر، آگاه‌تر و عادلانه‌تر.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: اینجاست که نقش خبرنگار، تنها روایتگر بودن نیست، بلکه کنشگر بودن است؛ کنشگری در جهت کاهش شکاف‌های اجتماعی، در راستای برقراری عدالت فرهنگی و در مسیر تقویت پیوند نسل جدید با هویت ایرانی اسلامی، خبرنگار می‌تواند حلقه اتصال نسل امروز با ریشه‌های فرهنگی‌اش باشد.

رنجبر تصریح کرد: خبرنگار می‌تواند روایتی را زنده نگاه دارد که در هیاهوی مصرف‌گرایی و سطحی‌نگری، در حال فراموشی است، خبرنگار ما، باید صدای اقلیت، دیده‌بان فرهنگ، مدافع اخلاق و حافظ اعتماد عمومی باشد.