بازدید مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قزوین از خبرگزاری مهر

قزوین- مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قزوین در آستانه روز خبرنگار از خبرگزاری مهر در این استان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در استانه روز خبرنگار، حجت الاسلام علیمراد یوسفی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین ظهر پنجشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر قزوین، از نزدیک با فعالیت‌های این رسانه آشنا شد و به گفتگو با فعالان عرصه خبر پرداخت.

در این بازدید که با هدف ارج نهادن به مقام و جایگاه خبرنگاران و تبریک روز خبرنگار صورت گرفت، حجت الاسلام یوسفی ضمن گرامیداشت این روز، به اهمیت و نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در جامعه اشاره کرد.

وی دربر نقش رسانه‌ها در ایجاد وفاق و همدلی در استان قزوین تأکید کرد و اظهار داشت: رسانه‌ها بازوی قدرتمند جامعه در اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و هدایت افکار عمومی هستند. در شرایط کنونی، ضرورت دارد که با قلم و بیان خود، به سمت ایجاد همبستگی، کاهش اختلافات و تقویت روحیه همدلی در بین اقشار مختلف مردم استان حرکت کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر (عج) قزوین افزود: خبرنگاران با درک صحیح از نیازها و چالش‌های استان، می‌توانند با انعکاس واقعیت‌ها و ظرفیت‌ها، پلی میان مردم و مسئولین باشند و به حل مشکلات و پیشرفت استان کمک شایانی کنند.

در این دیدار، آقایان اسدالله رئیس بسیج رسانه استان و انصاری مسئول روابط عمومی سپاه صاحب الامر (عج) قزوین نیز حضور داشتند .

